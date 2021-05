V roce 1994 pomáhal ve slavné sezoně Kladnu k triumfu v základní části hokejové extraligy a třetímu místu v konečném pořadí, teď si na svoje někdejší angažmá vzpomněl i v dalekém Japonsku. Hiroyuki Murakami poslal dokonce fanouškům Kladna e-mail, v němž gratuluje jejich týmu k návratu do nejvyšší soutěže.

Hiroyuki Murakami i se synem posílají gratulaci Kladnu k postupu do extraligy. | Foto: H. Murakami

„Sice to malinko popletl, protože napsal, že gratuluje k postupu do extra rigy, ale to vzhledem k odlišnosti jazyků to bereme s úsměvem,“ napsal šéf kladenského fanklubu Jaroslav Zelenka s tím, že Riga teprve český hokej při MS čeká.