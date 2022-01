První třetina vám vyšla skvěle. Byly tři góly základem úspěchu? Přijeli jsme do Litvínova s tím, že chceme hrát tak, jak se nám od ledna daří. To znamená aktivní, tvrdý hokej. Tak jsme do zápasu také nastoupili. Samozřejmě i Litvínov měl své šance. Bowsie ale zachytal a podržel nás. My jsme své šance proměnili a to Litvínov dostalo dolů.

Nyní jste jen devět bodů od třináctého Litvínova. To vypadá nadějně, ne?

Slušné to je, ale my nesmíme lítat ve výšinách. Musíme být pokorní, makat zápas od zápasu. Devět bodů je pořád hrozně moc. Když budeme nastupovat do každého utkání tak, jako v Litvínově, třeba se nám to vrátí. Ale musíme stále koukat i pod sebe. Zlín tady také v pátek udělal body. Pořád se může stát cokoliv. Musíme zůstat nohama na zemi.

Viděl jste ale formu Litvínova, kterému se vůbec nedaří.

To je těžké. Jsou dole, protože prohráli se Zlínem. Ztratili slibné vedení. Takže jsou pod nějakou dekou, ale příští zápas zase můžou vyhrát. Všechny zápasy v extralize jsou hrozně vyrovnané. Když se podíváte na tabulku, tak je to tam natřískané.

Oba týmy hrály hodně fyzický hokej. Jak moc to bolelo?

Také tam mají nepříjemné hráče. Takže jsme s tím počítali a byli jsme na to připravení. Zvládli jsme to lépe než oni.

Po šesti zápasech jste se trefil a hned dvakrát.

Po dlouhé době jsem si vzal dobrou hokejku, co mi vyndal kustod ze skladu. (směje se) Poslední zápasy jsem měl šance, ale nedával jsem. Ale nedělal jsem si z toho hlavu. Bylo důležité, že se týmu daří, že boduje. Věděl jsem, že když budu makat dál, že to přijde. Chtěl bych poděkovat celému týmu, který to odmakal. Bowsiemu, obránci to odmakali obětavě. Sedlo si to dobře.

Když mluvíte o hokejce, jste pověrčivý?

To ne. Došly mi hokejky. Jak je korona, tak trvá delší dobu vyrobit nové. Milan Gulaš mi nějaké posílal, protože máme stejný záhyb. S těmi mi to moc nestřílelo. Podle mě věděl, že jsou špatný (směje se). Tak jsem vytáhl svoji a padlo to tam. Ale musím mu poděkovat, jinak nevím, s čím bych hrál.

Spadlo to z vás i psychicky?

Samozřejmě jsem to měl v hlavě. Ale nezatěžoval jsem se s tím. Mluvil jsem o tom i s Plekym, který mi řekl, ať hraju svoji hru a že to přijde. A přišlo.

Jste místní. Jak jste si z toho pohledu zápas užil?

Bylo to super, měl jsem to pěšky dvě minuty na zimák. Hraje se mi tady dobře. Chtěl jsem rodině i všem ukázat, že umíme zahrát dobře a porazit je. Jsem rád, že to vyšlo.

Od Nového roku vypadá váš hokej mnohem lépe a přináší to i body. Co se změnilo?

Zjednodušili jsme hru. Předtím jsme dělali strašně moc chyb v obranném pásmu. Začali jsme hrát jednoduše a obětavě. K tomu jsme začali víc dohrávat souboje, být víc soupeři nepříjemní. Zvýšila se nám produktivita ve hře pět na pět i v přesilovkách. Všechny lajny máme vyrovnané a každý dovede něco předvést. Jak jsme prohráli se Zlínem, od té doby se to nakoplo.

Jan ŠEJHL