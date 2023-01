Hosté přijeli s odhodlání bodovat, ale brzy bylo jasné, že na širokém kluzišti Plech arény nemají den. Hráli nepřesně, bránili nezodpovědně (prakticky všechny branky padly z prostoru těsně před gólmanem) a už na konci třetí minuty je potrestal šikovný Plášek. Dvougólový náskok trefil Moře po sehraném signálu po buly Bambula a to ještě Brízgala další šance chytil.

Kladenskou hru částečně dokresluje situace, při níž Brízgala zlomil hokejku, ale jeho spoluhráči místo icingu pokračovali ve hře a gólman musel čelit velmi dobré ráně z mezikruží.

Od druhé třetiny už to byl hanácký koncert. Po čtvrté brance přenechal Brízgala místo Bowovi, ale ani on příděl gólů nezastavil.

Brankář Konrád se sice v brance celé utkání nudil, ale o čisté konto nakonec přišel, když ho překonal hezkou ranou Kubík. Byla to jediná povedená akce Rytířů v jednom z nejhorších večerů probíhající sezony. Nic na tom nezměnil ani kuriózní první zásah beka Slováčka v dresu Rytířů – puk nahodil obloučkem ze své poloviny a k úžasu všech ho Konrád propustil za svoje záda.

"Jsme rádi za tři body, protože předchozí tři utkání jsme prohráli," prohlásil kouč Hanáků Jan Tomajko. Podle něj byli jeho svěřenci v úvodu trochu nervózní. "Ale naštěstí jsme byli produktivní, v první třetině jsme dali jeden gól z mezikruží, jednou po buly. Musím hráče pochválit, dneska jsme hráli to, co jsme chtěli a nedělali jsme moc chyb. V tom je největší plus zápasu," byl rád.

Kladenský Otakar Vejvoda musel uznat, že jeho tým za Olomoucí zaostával víceméně ve všem. "V bruslení, ve hře, v užití bojovnosti, což pomohlo Olomouci k dobrému výkonu a celoplošné hře, kterou jsme neměli," krátce shrnul debakl.

HC Olomouc – Rytíři Kladno 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 3. Plášek ml. (Kunc, P. Musil), 14. Bambula (Orsava, Ondrušek), 24. Kusko (Ondrušek), 27. Ondrušek (Navrátil), 34. Rutar (Ondrušek, Bambula), 42. Plášek ml. (Kunc) – 44. Kubík, 59. Slováček (Plekanec). Rozhodčí: Hejduk, Vrba – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 5 500 (vyprodáno).

Olomouc: Konrád – Ondrušek, T. Černý, Mareš, Dujsík, Řezníček, Švrček, Rutar – Bambula, Knotek, Orsava – Plášek ml., Kunc, P. Musil – Klimek, Kusko, Navrátil – Tomeček, Anděl, Matašovský. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Kladno: Brízgala (od 27. Bow) – Kehar, Dotchin, Slováček, Sotnieks, Cibulskis – Babka, Kubík, Plekanec – Jágr, Michnáč, Filip – Brodecki, M. Procházka, Pytlík – Indrák, Beran, Zikmund – Melka. Trenéři: Vejvoda, Skrbek a Mach.