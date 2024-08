Hokejové Kladno se v přípravném zápase představilo na ledě Plzně, kde v úvodní třetině udeřilo dvěma rychlými góly. Mezi střelce se zapsal i obránce Tomáš Hanousek, který tak vstřelil svůj první gól za Kladno. Přestože Rytíři vedli, Plzeň dokázala utkání otočit a nakonec zvítězila 4:2. „Chyby se dějí, budou se dít pořád. Musíme se z toho poučit a příště jich dělat co nejméně,“ mrzelo Hanouska i to, že udělal chybu před vítěznou trefou domácích.

Jaká byla Plzeň jako soupeř?

Bylo to vyrovnané, kvalitní utkání. Půl zápasu, možná dvě třetiny, jsme měli ze zápasu více. Bohužel jsme neproměnili spoustu šancí. Dopadlo to tak, jak to dopadlo.

Pokud bychom hledali něco pozitivního, mohlo by to být, že jste při hře pět na pět dostali jen jediný gól.

Vstup do zápasu byl dobrý. Pak Kusák (Denis Kusý) dostal ránu a trochu se rozházely lajny. Takže ten začátek bych viděl jako pozitivní.

Těšili jste se na Plzeň, že to konečně bude měření se soupeřem také z extraligy?

Je to příprava. Zápasy jdou rychle za sebou. Byl to pro nás první větší test, ze kterého si něco vezmeme.

Poprvé za Kladno jste se trefil. Jak jste si to užil?

Góly jsou vždycky hezké. Dostal jsem hezkou nahrávku od Ríši (Jarůška). Ale mrzí mě, že jsme to nedotáhli do vítězného konce.

Naopak jste byl i u gólu, který Kladno dostalo při hře čtyři na čtyři. Kde se stala chyba?

Dostal jsem přihrávku od Matyho (Filipa). Chtěl jsem na sebe natáhnout dva hráče a vrátit mu to do jízdy. Bohužel jsem udělal chybu. Už jsme to nestihli dobruslit.

Kladno má letos v obraně na své poměry nevšedně velkou konkurenci. Jak to vnímáte?

Konkurence je potřeba všude. Máme tu spoustu kvalitních kluků.