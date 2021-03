Prohrávali jste 0:2, ale do zápasu jste se dokázali vrátit a vyrovnat. Co se potom stalo?

Nevstoupili jsme ideálně do zápasu. Dostali jsme hloupé góly, chyběl nám pohyb. Ve druhé třetině jsme hru otočili. Povedlo se nám využít dvě přesilovky. Hru jsme srovnali. Pak nám to tam ale bohužel zase napadalo a už jsme se nedokázali vrátit do hry.

Za stavu 0:2 jste také byl u gólu, který nebyl uznán pro hru vysokou holí. Jak jste viděl celou situaci?

Určitě tam vysoká hůl byla. Ale myslím, že se puku pak dotknul brankář. Takže úplně nevím. Nedokážu celou situaci posoudit.

Vypadalo to, že Kladno hrálo hodně důrazně a Sokolovské to také bolelo…

Všechno jsou to velice kvalitní hráči, kteří hrají dobrý hokej, ale také hodně do těla. Byla to dobré příprava před play off. Takhle se musíme připravovat na každý zápas.

Sokolov má sice jisté play off, ale ještě hraje o umístění. Předpokládám proto, že jste si dělali zálusk na nějaké body i z Kladna. Nastíníte trošku, jaký byl vás předzápasový plán?

Do každého zápasu samozřejmě jdeme s tím, že chceme vyhrát. Kladno bylo vážně těžké, ale my musíme vyhrávat, abychom se dostali do osmičky a v play off začínali doma.

V kladenské mládeži jste si odehrál svoje. Takže předpokládám, že zápas proti Kladnu pro vás byl speciální, že?

Tak samozřejmě. Moc jsem se těšil. Hrálo proti nám spousta kluků, které znám. Jako například Matyáš Filip.

Předpokládám, že vy sám jste neměl s užším ledem problém, ale nestěžovali si třeba vaši spoluhráči?

Já osobně mám led na Kladně hodně rád, ale s kýmkoliv mluvím, tak to tady opravdu nemá rád. Já jsem ale opravdu spokojený.

Kladno je nabité osobnostmi a často se mluví o tom, že je svátek zahrát si proti Jágrovi s Plekancem? Vidíte to stejně?

Samozřejmě. Všichni jsou to zkušení hokejisté. Mají neskutečnou kariéru, takže je čest si proti nim zahrát.

Za Kladno dříve hrával Jiří Hašek, který zde působil z Berouna. Pokud vím, jste také z Berouna. Je mezi vámi nějaká příbuznost?

Také jsem od Berouna, ale příbuzní určitě nejsme.

Nelitujete třeba odchodu z Kladna?

Absolutně ne. Hraju první sezonu dospělý hokej, dostávám hodně příležitostí v Chance lize. Takže jsem spokojený. Ve Spartě je ale hodně kvalitních hráčů, takže to chce čas.

Můžete objasnit, proč jste z Kladna odešel?

Bylo mi řečeno, že se do áčka nedostanu. Nebyla mi navržena nějaká budoucnost, kdybych v Kladně zůstal. Naopak ze Sparty se mi ozvali, že by o mě měli velký zájem. Nebylo tedy co řešit – byla to jasná volba.

Z vašeho ročníku hraje v Chance lize například také Tomáš Urban. Sledujete ho také jeho kariéru?

Sám jsem v Litoměřicích začínal sezonu. Tomáš Urban přišel až poté, co jsem odešel. Jsme spolu v kontaktu, byť ne úplně pravidelném. Ale Litoměřice také sleduju.

Jan Šejhl