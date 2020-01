Snad po tisící se hrál v Kladně zápas, kde hlavně domácím šlo opravdu o moc. I proto hráli hodně nervózně, chybovali a Varům dlouho stačilo jen čekat na jejich omyly.

Arktickou sprchu si dali Rytíři už po necelých pěti minutách, kdy Rachůnek sice pěkným, ale průhledným manévrem oblafl Romančíka a pak z úhlu nachytal i brankáře Godlu. Oteplení domácí krve v žilách značil až Jágrův pas a Zikmundovo bekhendové zakončení na 1:1.

Kladno získalo půdu pod nohama, ale zásadní moment třetiny přišel až pět minut před jejím koncem. Vary zase neuhlídaly první útok Rytířů, Jágr se Zikmundem dotlačili puk za Novotného a rozhodčí Jeřábek s Hradilem po konzultaci s videem gól uznali.

Jenže…

Hosté si vzápětí vzali trenérskou výzvu a uspěli, rozhodčí viděli nedovolené bránění brankáři, přestože byl Zikmund krosčekován. "Vary se sice mohly cítit poškozené, ale puk za brankovou čarou byl a náš hráč se do brankoviště dostal po krosčeku soupeře. Nevím, jaký gól by už měl platit," zlobil se po utkání trenér Kladna Jindřich Lidický.

Vyrovnaný zápas s otevřenými obranami pokračoval a ve druhé třetině se opět prosadily oba celky. Tentokrát šlo do vedení Kladno, když jeho hlavní hvězda Jaromír Jágr vyjela zpoza brány a Novotnému nedala naději. Jenže rychle nato dorážel přesně Koblasa a hostům bylo do konce třetiny ještě veseleji, když veterán Skuhravý v přesilovce nádherně vypálil do vinglu a dal svůj třetí gól sezony.

Konec třetiny byl zase o pořádných nervech. Nejdřív bylo domácím hodně úzko, když se při jednom ze složitých zákroků zranil brankář Godla, a přestože zkusil pokračovat, po jednom střídání přepustil místo Cikánkovi.

Pro Rytíře však přišly i příjemnější momenty. V poslední minutě se nechali vyloučit chvíli po sobě Eminger a Koblasa a Energie dlouhé oslabení tří proti pěti nezvládla. Po ráně Austina (14. gól v sezoně) se publikum neradovalo dlouho, protože Vary opět žádaly trenérskou výzvu po Jágrově vyseknutí hole Novotnému. Jenže to přišlo až když byl puk v síti, a tak gól tentokrát platil.

V úvodu třetího dějství se karta zase otočila. Kladno se sice radovalo, že jedna z jeho hlavních opor sezony Denis Godla hlásil návrat do brány, ale brzy také inkasoval, protože v oslabení neudržel ránu Rachůnka a uzdravený střelec Varů Gríger zašoupl puk na místo určení.

Konec obrovského dramatu ovšem pořád nebyl. Kladno už nemělo kam ustupovat a Varští mu sami pomohli. Vyrovnávací gól si dal po Keharově ráně nešťastně Stříteský sám a poté hosté zazdili 104 vteřin dlouhou přesilovku pět na tři.

Nakonec se prodlužovalo, Vampola měl šanci, ale na druhé straně udeřilo po výpadu Rachůnka.

Ohlasy trenérů:

Tomáš Mariška (K. Vary): Kdo přišel na zim ní stadion, viděl vnelmi atraktivní utkání se spornými situacemi, góly, emocemi. Zápas měl doopravdy všechno a já jsem hrdý na to, jak k tomu naši hráči přistoupili. Stálo proti nám hrozně moc aspektů, ale vypořádali jsme se s tím. Výborný výkon podali hráči ze speciálních formací, v oslabeních i přesilovkách, jen se nepovedlo využít dvojnásobnou přesilovku. Přesto klobouk dolů, že jsme získali dva body.

Jindřich Lidický (Kladno): Utkání bylo sice pěkné, ale my ho chtěli vyhrát za tři body. Nevím, o jakých aspektech kolega mluvil, my jich tam také měli dost, ale jsme rádi, že jsme se z toho vylízali. Bohužel jsmde nedali dost šancí a v prodloužení udělali chybu. Když vidíme, co se hraje jinde za výsledky, potřebovali jsme vyhrát, ale bereme nakonec i ten bod.

Rytíři Kladno – Energie Karlovy Vary 4:5 pp (1:1, 2:2, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Zikmund (Jágr), 28. Jágr (Vampola), 40. Austin (Vampola, Jágr), 49. Kehar (Lakos, Strnad) – 5. T. Rachůnek (Flek), 31. Koblasa (Graňák, Plutnar), 37. Skuhravý, 43. Gríger (Rachůnek), 62. Rachůnek (Flek). Rozhodčí: Jeřábek, Hradil – Frodl, Ganger. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:2. Diváků: 3800.

Rytíři Kladno: Godla (40. – 40. Cikánek) – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Romančík, Barinka – Zikmund, Vampola, Jágr - Redlich, Melka, Strnad – O'Donnell, T. Kaut, Hovorka – Machač, Stach, Bílek – Š. Bláha.

Karlovy Vary: Novotný - Rohan, Stříteský, Graňák, Plutnar, D. Mikyska, Eminger, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, Vildumetz, Šik – Koblasa, Černoch, Kohout – M. Zabloudil, Skuhravý, Vondráček.