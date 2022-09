Historie: na úvod sezony vyhrává bitvy Kladna a Pardubic vždycky domácí tým

Už je to 22 roků, kdy hokejisté Kladna naposledy zahajovali sezonu proti Pardubicím, celkem se to stalo pětkrát v historii. V pátek 16. září si to oba tradiční kluby zopakují, koho favorizují historická fakta? Jednoznačně domácí, protože ti zatím pokaždé slavili.

Kladno (v bílém) hostilo v důležitém duelu Pardubice. | Foto: Deník / Rudolf Muzika