Jaké jsou první pocity po postupu?

Je nádherné prožívat takové chvíle. Už od rána jsem měl husinu a moc jsem se těšil na tenhle zápas. Jsem moc rád za celý tým, ale i za všechny lidi na Kladně, že jsme to zvládli a dosáhli cíle, který tu byl jasně nastavený. Zlomili jsme sérii domácích proher a došli jsme k tomu, co jsme všichni chtěli.

Je na vás vidět, že se ve vás perou emoce. Na rozbruslení jste nastoupil se speciálním dresem se jmenovkou nedávno zesnulého trenéra Fryčera a první gól jste zjevně posílal nahoru…

Ve mně je to asi furt. Odešel člověk, kterého jsem měl hrozně rád a uznával jsem ho. Pro mě to byla jedna z největších osobností, které jsem potkal u hokeje. Celý zápas bych chtěl věnovat jemu, protože si to zaslouží. Jinak jsem mu nemohl poděkovat než postupem. Snad ho tam nahoře už nebude nic trápit, protože si protrpěl dost. Na druhou stranu si užil život na plné pecky. Obrovský klobouk před ním. Všechno tohle patří jemu.

Zkusme teď hodit smutek za hlavu. Jaká byla série s Jihlavou?

Bylo to hrozně těžký. Smekám před nimi, kolik pochytali střel. Myslím, že měli nějaké potlučené hráče. Přesto nastupovali a chtěli nám pochytat každou střelu. Celý tým předvedl skvělý výkon. Nemají se za co stydět. Když si vzpomenu, jaké měli problémy během sezony a že hráči museli chodit do práce. Ukázali charakter tehdy i teď v play off. Patří jim díky, že jsme mohli sehrát takovou sérii. Oproti sérii s Porubou se to vůbec nedá srovnat. Tohle bylo správné play off, opravdu vyhecované. Mezi kluby, mezi diváky, ale i mediálně. Byl tam správný šrumec. Jak říkám, musíme vyjádřit respekt a pogratulovat jim k povedené sezoně.

Co v celé sérii rozhodlo?

Myslím, že jsme měli víc sil. A v posledním zápase jsme ukázali větší chtíč. Samozřejmě jim chytal skvěle gólman a my se ze začátku celkem trápili. (rozhovor přerušuje sprška piva od spoluhráčů) My měli asi stovku střel a jihlavský kluci kousali. My ale ukázali sílu, která tu letos byla. I když to tak možná v průběhu sezony nevypadalo, že nejsme extra silný manšaft. I během sezony nás někteří kritizovali. S prominutím jsme teď všem zavřeli huby. Ukázali jsme sílu a tu extraligu vybojovali.

Po dlouhé době směli na zápas alespoň nějací diváci. Jaké to bylo?

Bylo to parádní. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli. Klobouk dolů i před fanoušky z Jihlavy. Přeci jen ty testy nejsou levné. Aby se dostali na hokej, tak si asi museli vzít i volno v práci. Klobouk dolů i před našimi fanoušky. Rozhodně nám pomohli zlomit zápas. Všem patří velký dík.

Bylo to s diváky jiné?

Stoprocentně. I kdyby tu byli dva lidé a řvali, tak to bude stejně slyšet. Ale lidi tomu chybí a bylo to vidět celé play off. Byla to divná sezona. Chybí tomu emoce a vyhrocené situace. Zaplať pánbůh, že to dávali alespoň v televizi a lidé na to mohli takhle koukat. A bylo fajn, že na poslední zápas pustili lidi. Snad se to od příští sezony začne vracet do normálu. Bez lidí to škodí celému hokeji.

Jan Šejhl