Prohrávali jste, ale pak jste zápas otočili. Jak těžké to bylo? Pardubice párkrát za sebou prohrály, tak přijely s tím, že na nás vlítnou. Důležité bylo, aby nám na začátku neodskočily o dva góly. Ze začátku byly o něco lepší, ale od druhé třetiny jsme to herně srovnali a začali mít navrch. Když jsme to srovnali i výsledkově, tak Pardubice polevily a my měli víc ze hry.

Odvolal jste faul za nepříznivého stavu a v početní nevýhodě…

Chtěl jsem kopnout do puku a zakopnul jsem. Rozhodčí to neviděl. Bylo by nefér, kdybych to neodvolal. A pak se mi to trochu vrátilo na konci, když jsem dal gól do prázdné brány. Samozřejmě na mě někdo může být naštvaný, že za takového stavu jsem odvolal faul a mohli jsme hrát čtyři na čtyři. Ale v rámci fair play by to udělalo víc hráčů.

Byl někdo naštvaný?

Nějaké nadávky jsem zaslechl, ale nic konkrétního. Je to o každém, jak se k tomu postaví. Tohle je těžké posuzovat. Někdo mi říkal, že tam kontakt byl, ale nic jsem tam necítil, škobrtnul jsem a přiznal to.

Přitom byste v tomto měl být vzor i pro ostatní.

Každý to může cítit jinak. Ucítí hokejku a řekne si, že to bylo na hraně. Záleží na každém hráči. V extralize a vůbec v hokeji je spousta hráčů, co by to odvolalo. Nedělal bych z toho velkou aféru.

Zabrali jste po dvou prohrách, Zlínu jste odskočili na 15 bodů. Ale utekly vám týmy nad vámi. Koukáte už směrem k baráži?

Teď nás může mrzet zápas ve Zlíně, kdy rozhodly poslední vteřiny. Mohli jsme tam získat nějaké body a pokukovat ještě na patra nad námi. Zbývá ještě pět zápasů a jsou tam body, co se dají posbírat. Dokud nebude poslední minuta posledního zápasu, může se stát cokoliv. Budeme makat do konce. Zázraky se můžou ještě stát.

Takže se díváte i po týmech nad vámi?

My nic nebalíme. Samozřejmě budeme koukat jen na sebe a na naše výkony. A uvidíme, jak to bude vypadat. Buď to přinese ovoce nebo ne. Pokud budeme hrát tak, jak jsme hráli v letošním roce, mohlo by se na nás ještě usmát štěstí.

Jan Šejhl