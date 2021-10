Vyrovnaný zápas spěl k remízové koncovce, nakonec rozhodla přesilovka po faulech Baránka a vás, co na to říkáte?

Je to tak. Od druhé třetiny jsme hráli u nich, ale oni proměnili přesilovky. Co tam udělal Bary (Baránek) jsem neviděl, ale já provedl hloupost. Nemohu tam takhle vletět jako utrženej vagón, když se hráč otáčí s pukem. Kvůli tomu jsme přišli o body, takže mě to mrzí.

Dokonce jste vedli, co pak bylo špatně?

Myslím, že jsme nehráli špatně a když jsme se udrželi u nich v pásmu, dostali jsme se do šancí. Bohužel nás dál trápí, že máme malý tlak do brány. Body jsme ztratili úplně zbytečně.

Na ledě se utkaly legendy Jágr, Plekanec a Krejčí, stíhal jste to vnímat?

Ano, nejdou přehlédnout. Krejčího jsem ho sledoval proti Zlínu, hraje v pohodě, vypadá to, že se ani nenadře. T samé naši kluci, všichni hráli v NHL a také tam něco znamenali a dokázali. Pro oko diváka je paráda je sledovat.

A co říkáte tomu, jak zvládnou obrovskou porci minut, Krejčí 22, Plekanec to samé…

Já to trochu nechápu. Přijde mi, že ti borci sedí tři vteřiny na střídačce a už zase stojí u dvířek a chtějí hrát. Nevidíte na nich, že by se zadýchali. Oni se svým přehledem tolik nenadřou jako my, my furt do toho buší, oni se kouknou, sklouznou, šetří pohybem. Pak mohou hrát třicet minut za zápas. Je to o jejich chytrosti.

Přesto se na ně přijde podívat poměrně málo diváků…

Jasně, lidi by mohli chodit víc, čekal jsem v extralize celkově větší návštěvy. Třeba lidem došly peníze, zase ale buďme rádi, že někteří přijdou. Čtyři tisíce zápasů v NHL na ledě a poloprázdný stadion, to je pochopitelně škoda.

Asi to bude i tím, že nemáte klasické domácí prostředí, jak se s tím srovnáváte? Těší aspoň, že vám zahrají od Yo Yo Bande Kladno, to je to město?

Domácí prostředí to není, ale jinak nám všichni dělají perfektní zázemí. Nejhorší je to cestování, člověk pořád balí, ale my se na to nemůžeme vymlouvat. Jinak na ledě jsem já doma, tam problém nemám, ale pro kluky to musí být také náročné.

Nicméně i dnes to vypadalo, že jste si na extraligu už trochu zvykli, zápas byl vyrovnaný?

Už jsme si v uvozovkách zvykli na extraligu. Džegr s Plekym nám řekli nějaké věci a je pak vidět, že můžeme hrát vyrovnané zápasy i třeba s Třincem.

A co vám to řekli?

To je tajná informace! (smích)