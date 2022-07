Do organizace Sparty se tak vrací jedna z hokejových person, která v mládeži hrávala právě za pražský klub a posléze to dotáhla až na vrchol. Hlaváč odehrál v zámořské NHL šest sezon, v nichž nastupoval za New York Rangers, Philadelphii Flyers, Vancouver Canucks, Carolinu Huricanes, Tampu Bay Lightning a Nashville Predators. Stal se také dvakrát mistrem světa a jednou vyhrál i naši nejvyšší soutěž.

V Česku byste jen těžko hledali někoho z většími zkušenostmi, kdo by mohl trénovat děti hokej. Současní Hlaváčovi svěřenci si ale jeho největší úspěchy pamatovat nemůžou. „Pravda je, že vlastní hmatatelnou vzpomínku nemají, ale moc dobře ví, kdo jsem. Už se mě ptali, jestli jim přinesu ukázat medaili. Že by se mě ale báli, to ne. Myslím, že jsme zatím kamarádi a věřím, že budeme i dál,“ vyprávěl pro klubový web Hlaváč.

Toho teď čeká zásadní změna a přerod z hráče na trenéra. Vždyť ještě v loňském roce hrál za Letňany druhou ligu a rozhodně se v ní neztratil. Ve 48 zápasech posbíral hned 66 kanadských bodů! Jak to tedy s jeho hráčským působením bude dál? „Budu se udržovat v kondici a uvidíme. Varianta je, ale nesmí narušovat chod práce ve Spartě. Vše si přizpůsobím tak, abych nechyběl na zápasech a trénincích tady ve Spartě,“ říká produktivní útočník, který si udělal velmi dobré jméno také třeba ve Švédsku nebo v Kladně.

Jak je z jeho slov ale patrné, věnovat se chce už převážně cepování mladých hráčů. „Zatím máme letní přípravu a na led chodíme jen jednou týdně, ale je vidět, že kluci naslouchají, a když jim chci něco ukázat a naučit, vezmou si rady k srdci,“ pochvaloval si Hlaváč, kterému vyhovuje i spolupráce s kolegy Zelenkou a Štětinou.

„Máme podobný pohled na hokej. Chceme nechat klukům volnost, rozhodně se nepídíme po nějakých výhrách. Už jsem si na trénincích všiml nějakých nedostatků, na kterých je potřeba pracovat. V tom je asi moje největší úloha pozorovat a případně ukázat, jak na to,“ prozradil Hlaváč.

Podle něj je důležité učit hráče kreativitě a tomu, aby se nebáli, že udělají chybu. Právě tak je možné vychovat další hráče pro zámoří jako byl například právě Hlaváč. „Po hokejové stránce nikdo nebude kluky lynčovat, když pokazí přihrávku. Naopak! Vyhazovat puky po mantinelech umí každý, my chceme do kluků dostat zdravé sebevědomí a posouvat je,“ vysvětluje.

Současní mladí hráči mají navíc podmínky pro trénování ještě daleko lepší, než tomu bylo dříve. „Je to mnohem lepší, než to bylo za našich mladých let. Což je ale samozřejmě dáno dobou. Je super, že kluci už mají svého kondičáka, který je učí základy cvičení. Na začátku jen s vlastní váhou bez zátěže a po technické stránce, aby se později mohli rozvíjet. V tomhle ohledu šla Sparta hodně nahoru,“ chválí Hlaváč, který jde do nové práce s velkým nadšením.

„Jsem rád, že mohu ve Spartě začínat trénovat a učit se. Trénování dětí je určitě specifické. Musíte mít trpělivost. My z kluků nechceme dělat v sedmé třídě chlapy. Počítáme s tím, že budou mít svoje výkyvy pozornosti. Jsem ale trpělivý člověk, problém v tom nevidím,“ zakončil Hlaváč.

