Dobrý start do baráže zvládli hokejisté Kladna. Zlínu ve dvou zápasech dovolili jediný vstřelený gól a berou tak dva body do důležité série o udržení. Jako pevný článek obrany se ukazuje i Václav Veber, který přitom za Rytíře zaznamenal pouze deset startů v základní části. V druhém duelu tvrdě vystřelil od modré a po teči Slováčka puk skončil až za hostujícím brankářem Hufem.

První příprava Rytířů Kladno na novou sezonu. Václav Veber | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Mladý obránce strávil část dětství ve Vsetíně, kde tehdy jeho táta hrával, a který Zlín bere jako velkého rivala. „Kdyby hrál táta, tak to určitě bude takhle brát. Ale sám jsem na Vsetíně byl jen jako mimino, takže pro mě je to soupeř jako jakýkoliv jiný,“ vysvětloval tvrdý zadák.

Vyhráli jste oba domácí zápasy. To je asi start baráže, jaký jste si vytyčili, že?

Splnili jsme, co jsme chtěli. Bylo povinností vyhrát, když jsme začínali doma. Jedeme k nim a uvidíme, jak to tam bude vypadat. Nechceme hrát dozadu. Víme, že toho mají hodně v nohách. Takže si musíme tvořit hlavně tlak.

Myslíte, že se projevilo, že máte více sil?

Myslím, že se ukázalo na začátku druhého zápasu, jak jsou síly rozložené.

V čem byl vůbec druhý zápas jiný?

Vstoupili jsme do něj lépe, měli jsme lepší tlak. Ve druhé třetině jsme měli zádrhel, kdy nám to trochu skřípalo. Ale konec jsme si pohlídali hodně dobře. Vyhráli jsme zaslouženě.

Byl zlomový začátek, kdy jste rychle vedli o dvě branky?

Nechtěl bych říkat, že začátek rozhodl celou hru, ale nasměroval nás tak, jak bychom to chtěli hrát. Sice nás potkal ten výpadek, kdy jsme Zlín pustili do pár šancí, ale jinak to bylo dobré.

Po vaší dobré střele od modré padl první gól. Byla v tu chvíli jiná varianta než střílet?

Byla tam skrumáž před bránou. Věděl jsem, že nesmím trefit prvního. To se povedlo, jenže pak se mi puk ztratil. Nakonec jsem viděl, jak diváci jásají, podle toho jsem věděl, že to prošlo do brány. Až Ondra Slováček mi říkal, že to tečoval. Jinak bych vůbec nevěděl, jak puk prošel.

Za dva zápasy jste inkasovali pouze jediný gól. To je dobré hodnocení obrany, ne?

To není vizitka jen obrany. Útočníci nám suprově pomáhají, jak mají. Jak dobře napadají rozehrávku, tak nemáme vzadu tolik práci. Můžeme se tím snadno dostat ze třetiny.

Série se v pondělí trochu přiostřila. Taková hra vám osobně asi sedí?

K baráži potyčky sedí. Pro nás je to baráž, pro ně pořádné finále. Jiné to nebude ani ve Zlíně. Možná se dá čekat, že ještě víc, aby se pokusili rozhodit nás z naší hry. Sám nemám vůbec problém rozdat ránu, ale také to nevyhledávám. Kdyby něco nastalo, tak do toho určitě půjdu.

Během sezony jste toho tolik neodehrál. Jaké to je rázem naskočit do tak důležitých zápasů?

Sice vím, že je to baráž, že jsem toho tolik neodehrál, ale snažím se to takhle nebrat. Jdu zápas od zápasu. Nechci na sebe brát tlak. Naopak chci hrát jednoduše, rozdat nějaké hity. Když to jde, tak i vystřelit.

Baráž se nyní stěhuje do Zlína. Co se tam může změnit?

Nesoustředíme se na to, co Zlín hraje, ale jen na sebe. Zatím nám to vychází.

Ale minimálně širší led bude velkou změnou, ne?

Může to hrát roli. Ale to může být nepříjemné i pro ně, protože se na něm víc nabruslí. Mají za sebou celé play-off.

Váš táta hrával za Vsetín, kde není Zlín příliš oblíbený. Hecuje vás o to více, abyste Zlín porazili?

S tátou jsem v kontaktu, dává mi rady. Nechce mě moc přechválit, aby mi to nestouplo do hlavy. Takže víc rozebíráme, co by šlo vylepšit. Uvidíme, co mi řekne, až skončí série. Ale hecuje mě do každého soupeře. Se Zlínem to není v ničem jiné.

Jan Šejhl