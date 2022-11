Od první do poslední vteřiny to bylo divácky hodně atraktivní. Kladenští totiž zažili hradecké Deja Vu, s Východočechy inkasují v první minutě pravidelně. Loni v září ve 20. vteřině od Smoleňáka, v prosincovém duelu dokonce dvakrát od Oksanena a Perreta (časy 0:28 a 0:55). Tentokrát se o změnu skóre postarali ještě rychleji Zachar (0:16) a Jergl (0:37).

Nutno říci, že i Jaromír Jágr byl v tu chvíli nucen k pohledu vyorané myši, a to ještě netušil, co ho čeká. Nejdříve mu jeho tým vrátil úsměv na tvář. Poprvé letos skóroval do prvního klaksonu třikrát, když nejprve po akcích konečně kompletní první formace vyrovnali M. Procházka a uzdravený Kubík, a když Kevin Klíma v přesilovce zase potěšil Hradec, tak se povedlo střídání čtvrtému útoku. Švéd Brodecki nejprve trefil tyčku, v další šanci však objel branku a dal pěkný gól, které koneckonců fanouškům sliboval.

Hradeční trenéři pak už místo Růžičky poslali mezi tyče Fina Kiviaha, zatímco rytířskou klec neopustil Brízgala. A ve druhé třetině si zvedl sebevědomí, protože rozhodčí poslali domácí do několika přesilovek po sobě včetně 64 vteřin dlouhé dvojnásobné. Rytíři se v podstatě bránili pořád, ale pro Mountfield už byly výhody spíš kontraproduktivní, vše jim vázlo.

To na druhé straně stačilo nahození Dotchina a jemná teč Berana, který tak konečně snad zase našel střeleckou mušku. A neúnavný kapitán Plekanec v závěru jedné z výhod domácích ujel a oslavil pondělní čtyřicátiny dokonalým vinglem.

Najednou to bylo 3:5 a hosté dál dokonale sehrávali brejkové situace. Před pauzou Michnáč s Klepišem a ve třetím třetině po rychlém snížení domácích udeřili Filip s Brodeckim, který tak zažil první dvougólový večer v kladenském dresu.

Neprohráli jsme si to v závěru, zaostáváme v detailech, štve Plekance

Hradečtí ale bojovali dál a v úplném závěru se jim povedl doslova zázrak, i díky zbytečném trestu Berana. Během 16 vteřin se slepenými trefami dostali do hry a vteřinu před koncem vyrovnal parádní ranou kapitán Lev.

V prodloužení už rozjetí domácí obrat dokonali ranou McCormacka a poslali Rytíře na dno extraligové tabulky.

"Hokej je o detailech a ty nám pořád unikají - zbytečná vyloučení, ztráty puků na útočných čarách. Nakonec nás to dostihlo," litoval Tomáš Plekanec a odmítl přehnanou pasivitu. "Oni mají možná nejrychlejší v lize, takže se do zápasu dostanou. Ale opakuji, je to o detailech a pokud se to nenaučíme, nebude to dobré," dodal kladenský kapitán.

Také trenér Otakar Vejvoda byl zklamán, i když sportovně pochválil i domácí za to, co se jim povedlo. "My se nesmíme nechat vyloučit za takové nesmysly ke konci zápasu, abychom dostali dvě plus dvě, když máme přesilovku a je to víceméně hotový zápas. Takové věci se nemůžou stát," měl jasno Vejvoda a pokračoval: "Pomohli jsme soupeři tím, že se nehrálo v pěti, bylo tam víc prostoru a soupeř chytře vyhodil gólmana," dodal.

Domácí Tomáš Martinec byl na své hráče pyšný. "Ukázali obrovský charakter. Na druhou stranu je potřeba říct, že zápas byl šílený. Přestože jsme byli na Kladno připravení a věděli přesně, co bude hrát a měli jsme výborný začátek. Udělali jsme ale spoustu chyb, které jsme dělat nechtěli. Soupeř nás za ně trestal," mínil hradecký odborník a dodal: "Šílený zápas. Spousta materiálu, musíme se z toho poučit, protože takhle hrát nemůžeme."

HC Mountfield – Rytíři Kladno 8:7 pp (3:3, 0:3, 4:1 – 1:0). Branky a nahrávky: 1. Zachar (Kalina, Okuliar), 1. Jergl (Kev. Klíma), 13. Kev. Klíma (Okuliar), 41. Lev (MacCormack, Okuliar), 57. Jergl (Okuliar, Blain), 57. Lalancette (McCormack, Cingel), 60. Lev (Kelly Klíma, Kevin Klíma), 62. McCormack (Lev) – 6. M. Procházka (Plekanec, Kubík), 10. Kubík (M. Procházka, Plekanec), 15. Brodecki (Slováček), 27. Beran (Dotchin), 35. Plekanec, 40. Klepiš (Michnáč, Zikmund), 45. Brodecki (Filip, Melka). Rozhodčí: Pilný, Hribik – Svoboda, Špůr. Vyloučení: 4:12. Využití: 2:1. Střely na branku: 57:20. Diváků: 3247

Mountfield: J. Růžička (15. Kiviaho) – Kalina, McCormack, Nedomlel, Blain, Huttula, F. Pavlík, Pilař – Okuliar, Lev, Zachar – Kev. Klíma, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Cingel, Kel. Klíma – Smoleňák, Štohanzl, Pajer.

Kladno: Brízgala – Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Babka, Cibulskis, Kehar – Procházka, Plekanec, Kubík – Zikmund, Klepiš, Machač – Bláha, Indrák, Melka – Brodecki, Filip, Beran.

