Zápas začal poměrně tvrdě z obou stran. Dalo by se mluvit až o jatkách? Trochu jo. Oba týmy dohrávaly situace, byly tam šťouchanice. Ale taky tam byla dlouhá pauza, kdy se zkoumala gólová situace. Ale hráli jsme to, co jsme chtěli a zvládli jsme to. Dobře jsme do zápasu vstoupili a drželi jsme si naši hru do konce. Příště to musí být to samé.

Na Adama Brízgalu šly za první třetinu pouhé dvě střely. To je velká pochvala, pro hru celého týmu, že?

Drželi jsme si to, co jsme měli a soupeře nepouštěli do střel. Ale ve druhé třetině nás Brízgy několikrát podržel. Jak byla oslabení, tak chytal výborně. Vše se sešlo, jak mělo.

Když už mluvíte o faulech, opět některé byly z kategorie těch hloupých…

Souhlasím. Takové fauly by tam neměly být. To by nás mohlo mrzet. Ale skvěle jsme to zvládli.

Ukradený gól nevadil, Kladno přejelo Plzeň i bez něj. A dál žije svůj sen

Abychom se dostali k pozitivům. Dal jste gól z kategorie těch nevšedních. Jak se celá akce zrodila?

Soty (Kristaps Sotnieks) mi dával žabičku. Šla trochu přede mě, tak jsem jí chtěl chytit. Musel jsem se po ní natahovat, tak jsem skončil na kolenou. Ale snažil jsem se hned vystřelit. Nic jsem nevymýšlel a puk se odrazil od brankáře. Jen jsem to dorazil. Snad to bude padat i nadále.

Za poslední dva zápasy dostalo Kladno jediný gól. Kde se to ve vás bere?

Sám nevím (usmívá se). Ale asi nám hodně pomohla pauza. Když byla, tak jsme neměli volno, ale pořád jsme tvrdě trénovali. Dávali jsme si i navíc. Uklidnili jsme se a víme, o co teď hrajeme. Budeme bojovat do posledního zápasu. Snad budou dobré výsledky.

Vaše lajna se musí cítit ve velké pohodě, že?

Určitě. Jsme za góly rádi, ale nejsme tu od toho, abychom zrovna my rozhodovali zápasy. Musíme dělat černou práci, znepříjemňovat soupeřům zápas. Když nedostaneme gól a něčím pomůžeme, je to skvělé. S Michnym i Bláhysem se mi hraje dobře. A na ledě je snad vidět, že nám to sedí.

Já v 51 letech na ledě? Leda tak na vozíku, směje se Adam Kubík

Je pro vás osobně Plzeň zvláštní soupeř? Přeci jen oba vaše letošní góly jste dal právě Plzni.

Nevím, jestli speciální, ale za góly jsem rád. Ale byl bych radši, kdyby to tam padalo ještě víc. Na druhou stranu, výhra potěší víc než osobní statistiky. Jsem rád, že jsme vyhráli a uděláme vše proto, abychom vyhráli i příště.

Cítíte už se lépe i vy po tom, co vás v začátku sezony zbrzdilo nepříjemné zranění?

Byl jsem rád, že to ze mě trochu spadlo. Ale je to pro mě pořád těžké. Když jsem přišel o začátek sezony, tak je to pořád těžší se do toho dostat, věřit si. Trénuju navíc a doufám, že je to vidět i na ledě.

Už nejste poslední, probili jste se před České Budějovice. Jaká je to vzpruha?

Je to skvělé. Víme, o co hrajeme. Určitě bude důležitý zápas u nich. Nesmíme k tomu přistoupit jako minule. Máme šanci i teď s Olomoucí v neděli. Ze zbývajících zápasů hrajeme jen jediný venku. Takže nás určitě poženou fanoušci. Jestli to vyjde, budeme za to moc rádi.

Jan Šejhl