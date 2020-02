V neděli 16. února slaví bývalý výborný hokejový útočník SONP Kladno Zdeněk Nedvěd 75. narozeniny. Rodák z nedalekých Lán, jemuž se přezdívá právě podle Lán Masaryk, začínal s hokejem v tamějším žákovském družstvu, ale později přestoupil do Kladna, s nímž prožil zlaté časy 70. let. Také vychoval slavného syna, který si zahrál v NHL.

Bývalý skvělý kladenský hokejista Zdeněk Nedvěd slaví 75. narozeniny. | Foto: Luboš Hora

Zdeněk Nedvěd přestoupil do Kladna v roce 1959, tehdy do dorostu PZ. Ještě v první polovině 60. let debutoval v kladenském áčku dospělých v nejvyšší soutěži. Po vojně v Košicích, kde hrál též nejvyšší soutěž, se v létě 1967 vrátil do Kladna a zůstal mu věrný až do konce své vrcholové kariéry na přelomu let 1978-79.