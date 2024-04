Příprava se sice nezměnila, ale velký rozdíl je v tom, že nemáte na programu žádný přípravný zápas. Je to hodně jiné? Je pravda, že tím, že nehrajeme žádný přípravný zápas, tak je to pocitově trošku delší. Snažíme se to ale kompenzovat aspoň zápasy, které hrajeme dvakrát týdně proti sobě. Snad to tímhle vykompenzujeme a věřím, že na baráž budeme připravení.

Dokážou takové zápasy nahradit přípravná utkání?

Občas mi přijde, že to je vyhrocenější než normální přátelák. Hecujeme se, jsou tu nějaké narážky. Občas je to trochu vyhrocenější, ale pořád musíme být opatrnější, abychom se do baráže nějak nezranili.

S kým vy osobně máte největší hecovačky?

Mění se to s každým tréninkem. Určitě je to ale s těmi staršími, jako je Klépa (Jakub Klepiš) nebo Smoli (Radek Smoleňák). Rádi se popichujeme, je to zpestření tréninku.

V sezoně jste kvůli zranění odehrál jediný zápas. Jste už teď stoprocentně zdravý?

Tuhle sezonu jsem nedělal nic jiného, než trénoval. Žádný zápas, nic, na co bych se upřímně těšil. Jediné, na co jsem se po té dlouhé době těšil, bylo jít zpátky na led. Dostávat se zpátky do kondice, to pro mě bylo něco nového a strašně těžkého. Teď už ale můžu říct, že jsem na sto procent připravený pomoct týmu to udržet a připravit se na další sezonu.

Jediný zápas jste odehrál až v posledním kole a potom přišla zase 45 dnů dlouhá pauza bez zápasu. Nemáte už tréninků plné zuby?

Slýchám pár narážek, že jsem toho v sezoně moc neodehrál, tak jak můžu být unavený. Možná je to ale víc vyčerpávající jenom trénovat a nevidět v budoucnu nějakou odměnu. Je to vyčerpávající, na druhou stranu jsem asi připravenější, než jsem byl, když jsem se zranil.

Řada fanoušků čekala, že by tohle mohla být vaše průlomová sezona. Vnímal jste to taky tak?

Hned, jak jsem se zranil, jsem věděl, že to nebude na krátkou dobu. Po dobu zranění mě trápilo asi nejvíc právě to, že už jsem měl mít větší roli v týmu a měl jsem ukázat, co ve mně je. Bohužel přišlo tohle. To je ale život, jsou tam překážky. Teď jsem jednu zvládnul a jdu dál s hlavou nahoře. Věřím, že se to obrátí v něco dobrého.

Jako centr jste přišel i o poslední možnost, jak se učit od Tomáše Plekance. Mrzí to hodně?

Určitě. Je to hráč, který mi neskutečně pomohl. Mrzelo mě, že to skončilo takhle. Já jsem se zranil a pak Pleky skončil. On byl jedním z těch, kteří mi pomáhali se dát do kupy při zranění. Zajímal se o můj zdravotní stav a jsem strašně moc rád, že jsem ho mohl poznat a zažít s ním ty sezony.

Ve středu po tréninku si vás osobně zase vzal stranou na tréninku Jaromír Jágr. Co vám říkal, co s vámi piloval?

Ptal se mě, jestli bych zvládl hrát na přesilovce obránce. Tak uvidíme, jak to půjde, jestli tam se mnou něco zamýšlí. Ve finále budu rád za každou pozici. Nehrál jsem, ale jsem stoprocentně připravený a chci pomoct co nejvíc, když jsem v sezoně pomoct nemohl. Ať budu hrát přesilovku, nebo ne, je to jedno. Chci pomoct tady udržet extraligu.

Sledujete play-off Chance ligy?

Vůbec, jenom se koukám na konečné výsledky. Ať sem přijede kdokoliv, musíme vyhrát. Přes to nejede vlak a je mi jedno, kdo tam bude.