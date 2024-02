Po více než měsíci se do sestavy kladenských hokejistů vrátil Jakub Strnad. Ten naposledy naskočil do hry 28. prosince proti Liberci, tedy v zápase kdy Kladno naposledy vyhrálo. Na Spartě ale ani návrat rychlonohého útočníka Rytířům nestačil. Kladenští se sice dovedli vrátit do hry z nepříznivého stavu 0:3, nakonec ale padli 3:5.

Jakub Strnad nastoupil za Kladno naposledy 28. prosince proti Liberci. Do hry se po zranění vrátil až 4. února na Spartě. | Foto: Roman Mareš

Na Spartě jste měli alespoň remízu na dosah, ale nevyšlo to. Proč?

To je ohraná písnička. Nebylo to daleko, ale zaspali jsme první třetinu. Za stavu 0:3 se to už těžko honí.

Co bylo v první třetině špatně?

Kdybychom to věděli, tak to neděláme. Upřímně nevím, kde je problém.

Může být povzbuzující, že jste schopní vrátit se do zápasu i ze stavu 0:3?

Možná se nabudíme, ale máme to pořád, že to honíme pozdě a nakonec nám ten kousek chybí.

Může vám třeba pomoci i nadcházející reprezentační pauza, kdy bude čas trochu pročistit hlavy?

Doufejme, že ano. Co jiného nám zbývá než potrénovat a nakopnout sami sebe.

Jak jste se cítil po dlouhé absenci?

Upřímně jsem nevěděl, co si s nohou můžu dovolit. Prakticky jsem šel rovnou do zápasu. Absolvoval jsem jediný trénink. Jsem rád, že noha držela. Tak dobrý.

Byl váš návrat v plánu nebo byl urychlený rozsáhlou kladenskou marodkou?

Bavili jsme se o tom, že bych po moravském dvojzápase chtěl nastoupit. Když je situace taková, jaká je, tak nebylo jiné východisko.

Mohl jste trápení Kladna sledovat z venku. Může tedy nyní váš návrat pomoci zlomit tu nepříznivou sérii?

Jeden člověk to nevytrhne. Byl bych rád, kdybych to pomohl zlomit. Ale musíme jet všichni. Není to o jednom hráči.