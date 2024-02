Hokejisté Kladna nedokázali zastavit sérii porážek ani na ledě Vítkovic, kde padli 2:4. Šancí přitom měli dostatek, obránce Jiří Ticháček se prosadil hned dvakrát, jenže nikdo další na něj nenavázal. Kapitán Smoleňák neproměnil dvě obrovské možnosti a několikrát pomohla domácím i tyčka. To vítkovický Petr Fridrich uštědřil Rytířům lekci z produktivity – sám vstřelil hattrick a zajistil, že klub Jaromíra Jágra padl už potřinácté v řadě.

Hokejisté Vítkovic bojovali v pátečním utkání 42. kola extraligy s Kladnem. | Foto: Deník/Petr Kotala

Jediná změna oproti předchozímu zápasu v Třinci se odehrála v kladenské sestavě na postu brankáře. Mareks Mitens dostal přednost před Landonem Bowem, jinak Rytíři nasadili do zápasu znovu šestici obránců a jen jedenáct útočníků.

Ani Mitens, který se ve svých prvních zápasech za klub uvedl velmi dobře, ale neprožil dobrý vstup do zápasu a nezabránil domácím v tom, aby odskočili do dvoubrankového vedení. Nejprve neviděl střelu Petra Fridricha po prohraném buly ve vlastním pásmu a posléze ho v tom kladenská obrana vykoupala, když pustila Petera Kriegera úplně samotného do úniku na branku.

Herní krize Rytířů se plně ukázala v první přesilovce zápasu. Hosté si těžko vytvářeli nebezpečné šance, naopak při průjezdu do útočného pásma se Klepiš srazil se Sideroffem a po ráně loktem do hlavy se jen těžko zvedal z ledu. Naštěstí pro tým hlavního kouče Otakara Vejvody se ale do zápasu po chvilkovém odpočinku vrátil.

Mohl tak v závěru třetiny oslavit snížení z hole Jiřího Ticháčka. Mladý bek, který hraje celou sezonu ve fantastické formě, využil volného prostoru, zleva vyjel až před brankoviště a uklidil puk mezi betony Lukáše Klimeše.

„Zápas jsme nezačali úplně ideálně, z první střely jsme dostali gól a trochu nás to srazilo. Prvních patnáct minut jsme byli jako opaření. Do hry nás paradoxně dostalo naše oslabení, které jsme odehráli velice dobře. Pak jsme se zlepšili, dali jsme gól do šatny,“ hodnotil asistent kladenského trenéra Pavel Skrbek.

Jenže radost hostí neměla dlouhého trvání. Smoleňák v úvodu druhé části zahodil velkou možnost a Vítkovice brzo trestaly. Už po minutě a sekundě hry se prosadil znovu Fridrich, který navíc o další čtvrthodinu později zkompletoval hattrick a zvýšil rozdíl na třígólový.

Že by Rytíři svoje šance neměli, to se říct nedá. Herní křeč jim ale nedovolila dostat další puk do brány. Smoleňák po Percyho zaváhání byl sám před gólmanem, kterého dobře roztáhl na čáře, zakončením však zasáhl jen horní a vzápětí i boční tyč. Další zkušený borec Frolík v závěru třetiny uklízel puk bekhendem do odkryté sítě, jenže Klimeš začaroval a nataženou rukou ještě kotouč zachytil.

Jediným Rytířem, který dokázal v utkání překonat vítkovického Klimeše, tak zůstal Jiří Ticháček. Ten ještě deset minut před koncem vykřesal pro hosty naději, když se trefil podruhé v utkání, tentokrát ranou z pravého kruhu. Na víc už ale Kladno nedosáhlo i proto, že ještě dvakrát trefilo tyč. Rytíři tak nedokázali prolomit sérii porážek, padli potřinácté v řadě a na předposlední Mladou Boleslav už ztrácí deset bodů.

„Ve druhé třetině jsme si vytvořili spoustu šancí, které jsme bohužel neproměnili. Měli jsme tam asi pět vyložených šancí, ale třetina skončila 0:2. Ve třetí třetině jsme pokračovali v dobývání vítkovické branky a podařilo se nám snížit na 4:2. To už ale bylo málo,“ mrzelo Skrbka.

„Hráli jsme třetí domácí utkání v řadě, doteď jsme získali jenom bod, takže jsme chtěli dnes získat tři. To se nám povedlo, ale nejsme spokojení s předvedenou hrou. Tak to někdy bývá,“ doplnil svoje hodnocení vítkovický asistent trenéra Jiří Veber.

Rytíře čeká další prověrka v neděli na ledě pražské Sparty.