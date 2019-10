Zápas ukázal živelnost obou celků. Taktická nuda? Mezi těmito tradičními týmy ani náhodou. Šance hlavně v první třetině střídala šanci už od úvodní buly. Vždyť Kladno dostalo první přesilovku už ve 13 vteřině a jen smůlovatě neskórovalo, byť dvě minuty brankáře Honzíka ostřelovalo a trefilo tyčku.

Hosté se do útočení pustili záhy také, při Godlovi stáli párkrát všichni svatí. Ale udeřil jen kdo jiný než Jaromír Jágr. Jediný gól prvního dějství dal po perfektním pasu Réwaye, jenž vytlačil Kanaďana O´Donnella z druhé formace. Celkově už osmý v sezoně!

Litvínov se ve druhé části poučil a přece jen obranu vylepšil. Sám zůstával dál aktivní a ve 27. minutě se dostal ke zmíněným slepeným brankám. Nejprve Godlu překonal ranou z úhlu Jánošík a poté sice slovenský brankář vychytal sólo Kašpara, ale dorážející Myšák už mířil pohodlně do odkryté klece.

Rytíři litovali jen dvou šancí Hajného, který za stavu 1:0 nedal sólový únik a pak ho Honzík vychytal i za stavu 1:2. Kladnu ještě zatrnulo, když Jágr zůstal po souboji se Štichem v rohu dlouho klečet na ledě, ale nakonec ve hře pokračoval.

Litvínovští mohli klidně náskok zvýšit, ale v největší šanci po hrubce Zelingra selhal Trávníček.

Jeho tým ve třetí třetině dlouho skvěle bránil a do ničeho Rytíře nepouštěl. Štich vytrvale narážel do Jágra, ale pak přehnal důraz kladenský odchovanec L. Doudera a po jeho faulu Kladenští v přesilovce po vyrovnání sahali. Dočkali se až sedm minut před koncem, kdy hned po buly po trochu náhodné odrazu srovnal Stach.

V závěru byli blíž triumfu hosté. Hlavně Lukeš, kterému 20 vteřin před sirénou chyběly jen centimetry, aby zametl puk do prázdné brány.

V prodloužení měl sice první šanci domácí Austin, ale pak nechali Kladenští před bránou zcela volného Petružálka a zkušený borec nadvakrát podklouznuvšího Godlu překonal.

Hostující trenér Jiří Šlégr měl lepší náladu, jeho tým na výhru dlouho čekal. „Hrálo se ve fantastické divácké kulise, v níž jsme bohužel nechali chvíli volného Jardu (Jágra) a okamžitou umístěnou střelou nás trestal. Ale naše hra nebyla špatná,“ řekl litvínovský šéf střídačky. Svým svěřencům poradil, aby ještě více zatlačili, že je to o jedné dobré střele. „Povedlo se, Kladno jsme přestříleli ve druhé části 17:7 a možná mohli vést i větším rozdílem, pak by byl zápas v naší režii. Místo toho jsme si nechali dát vyrovnávací branku, ale měli víc štěstí v prodloužení, kde je to vabank,“ doplnil hodnocení utkání.



A přiznal, že v Litvínově v posledních dnech nebyla dobrá atmosféra. „Po všem, co se tam událo, musím kluky moc pochválit, táhli za jeden provaz a uhráli pro nás důležité vítězství, byť je jen za dva body."



Domácí David Čermák byl spokojen jen s první třetinou, kdy podle něho mohli Kladenští přidat více gólů. Zato druhá část podle jeho gusta nebyla ani omylem. „Pustili jsme se do hry nahoru dolů a to proti Litvínovu, který vždycky měl a má brejkové hráče, nejde. Měli jsme štěstí, že nás brankář Godla ještě podržel, ale naštěstí jsme aspoň vyrovnali. V prodloužení jsme chtěli vypíchnout puk a jít do brejku, ale nepovedlo se a soupeř trestal,“ popsal Čermák.



Ten je nespokojen s celkovou hrou Kladna po pauze, kterou mělo. Ve třech zápasech uhrálo jediný bod. „Vypadli jsme ze zápasového rytmu a nemůžeme se do něj dostat. Nehrajeme kompaktně celých šedesát minut,“ dodal David Čermák.

Rytíři Kladno – Verva Litvínov 2:3 pp (1:0, 0:2, 1:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Jágr (Réway, Austin), 53. Stach – 27. Jánošík (Válek, Štich), 27. Myšák (Kašpar, Gerhát), 62. Petružálek (Hanzl). Rozhodčí: Hradil, Šindel – Pešek, Malý. Vyloučení: 3:3, využití: 1:0. Diváků: 4589.

Kladno: Godla – Nash, Austin, Zelingr, Lakos, Barinka, Romančík – Jágr, Stach, Zikmund – Valský, T. Kaut, Réway – Strnad, Machač, Redlich – Hajný, Melka, O'Donnell (42. Š. Bláha).

Litvínov: Honzík – T. Pavelka, Jánošík, Ščotka, Baránek, L. Doudera, Štich – F. Lukeš, V. Hübl, Válek – Jarůšek, M. Hanzl, Petružálek – Kašpar, Gerhát, Myšák – Trávníček, Helt, Jurčík – Zygmunt.