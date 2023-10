Spekulovalo se o tom už dlouho a zájem netajil ani sportovní manažer hokejového Kladna Jiří Burger. Teď je konečně hotovo. Rytíři se domluvili na spolupráci se zkušeným útočníkem Radkem Smoleňákem, který i přes platnou smlouvu v Hradci Králové nedostával dostatečný prostor na ledě. Do klubu se někdejší reprezentant vrací po dlouhých 12 letech a první start si bude moci připsat už v pátek proti svému poslednímu zaměstnavateli.

Radek Smoleňák se po dvanácti letech vrací do Kladna. | Foto: Rytíři Kladno

„S Radkem jsme byli průběžně v kontaktu od léta a na začátku sezony, kdy se vyjasnila jeho pozice v Hradci, jsme se k jednáním vrátili. Jsem rád, že to dopadlo a Radek se vrací na Kladno. Zkvalitní naši hru v předbrankovém prostoru, pomůže hlavně v přesilovkách,“ říká ke Smoleňákovu příchodu Jiří Burger, sportovní manažer klubu.

„Jsem rád, že to vyšlo. Bavili jsme se o tom celkem dlouho a čekal jsem, jak to dopadne. Nakonec se tak vyvinula i moje situace v Hradci. Vracím se tam, odkud pocházím. Kdekoliv jsem byl po světě za všechny ty roky, vždycky jsem cítil, že patřím sem na Kladno a jsem rád, že se můžu vrátit domů,“ netají šestatřicetiletý Smoleňák, který s klubem trénuje od středy.

Radek Smoleňák si zahrál za Kladno naposledy v sezoně 2010/2011.Zdroj: Josef Procházka

Zkušený útočník začínal s hokejem na pražské Hvězdě, ještě v mládeži ale přestoupil do Kladna, s nímž získal juniorský titul. Právě z Kladna pak Smoleňák zamířil do velkého hokeje. Po dvou letech v kanadské juniorce si ho v roce 2005 ve třetím kole vybrala na draftu Tampa Bay, v NHL ale urostlý útočník naskočil do pouhých sedmi zápasů.

Více startů sbíral v nižších AHL a ECHL a po čtyřech sezonách se vrátil zpátky do Česka, kde rozložil ročník mezi Spartu a Kladno. V dalších letech si Smoleňák zahrál hokej ve Finsku, Rusku, Švédsku, Chorvatsku i na Slovensku.

Během ročníku 2017/18 se Smoleňák definitivně vrátil na domácí kluziště, kde až do současnosti kromě krátké anabáze ve Švýcarsku hájil barvy Hradce Králové. V dresu Mountfieldu plnil kladenský odchovanec roli kapitána až do minulé sezony, kdy s klubem neúspěšně bojoval ve finále o mistrovský titul.

Nyní se majitel 27 reprezentačních startů, který v sezoně 2014/15 dělal v národním týmu kapitána, vrací tam, kde jeho hokejová cesta začala. V týmu se potká i se svým někdejším parťákem Michaelem Frolíkem, s nímž vybojoval juniorský titul, nebo s dalšími velkým jmény, jako jsou Tomáš Plekanec a Jakub Klepiš.

Přitom s Plekancem ještě během minulé sezony sváděl Smoleňák na ledě hodně ostré bitvy. Právě oni dva se do sebe pustili zkraje loňské sezony ve vzájemném zápase, z čehož vyplynula hromadná bitka. Teď se ale oba kamarádi potkají opět v jednom dresu. Zahraje si s nimi i majitel klubu Jaromír Jágr, který v minulosti s úsměvem o Smoleňákovi říkal, že je drahý i zadarmo?