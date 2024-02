Už v minulém kole hokejoví Rytíři nedali dohromady čtyři kompletní útoky a teď je čekají ještě větší trable se skládáním sestavy. Za zákroky ve třetí třetině proti Vítkovicím totiž hned čtyři kladenští hokejisté vyfasovali disciplinární tresty. Univerzál Jakub Babka musí vynechat rovnou šest zápasů a útočníci Michael Frolík a Ondřej Bláha si odpočinou v příštích třech duelech. Stopku na jedno utkání dostal od předsedy disciplinární komise Viktora Ujčíka i bek Václav Veber.

Jakub Babka v dresu Kladna | Foto: Foto: Antonín Vydra

Nejvyšší flastr ze čtveřice potrestaných Rytířů si odnesl univerzál Jakub Babka. Ten se ve třetí třetině zápasu proti Vítkovicím dostal do rozmíšky s Jakubem Kotalou z ostravského celku. Čárový sudí se u kladenské střídačky snažil oba kohouty rozdělit a v tu chvíli ho Babka v zápalu boje zasáhl zezadu krosčekem do hlavy. Hned bylo jasné, že bude zle. Kladenský hráč dostal okamžitě trest do konce utkání a nyní už zná i verdikt disciplinární komise – nezahraje si v příštích šesti duelech!

Zdroj: Youtube

Klub Jaromíra Jágra tak bude moci využít Babkových služeb znovu až 1. března v předposledním kole základní části na ledě Českých Budějovic. Univerzál, který nastupuje jak v útoku, tak v obraně, tedy přijde o zápasy proti Liberci, Brnu, Plzni, Mladé Boleslavi, Třinci a Litvínovu.

V prvních třech zmiňovaných utkáních navíc budou Rytířům scházet i útočníci Michael Frolík a Ondřej Bláha. Držitel Stanley Cupu z roku 2013 pyká za hodně ostrou sekeru z posledního zápasu. Pětatřicetiletý forvard ve třetí části chytil hokejku do obou rukou a tvrdě zasáhl přes ruce Willieho Raskoba. Také on za svoje počínání hned v duelu dostal trest do konce. Ke třízápasovému distancu navíc zaplatí i 10 % ze své měsíční odměny.

Zdroj: Youtube

V případě Frolíka už se navíc jedná o třetí disciplinární trest v tomto ročníku. Na konci září dostal za sekání stopku na jeden zápas a navíc peněžitou pokutu. V prosinci pak bývalý hráč Calgary či Chicaga stál dva zápasy a rovněž musel zaplatit pokutu za fyzické napadání rozhodčích.

Stejný trest – tedy na tři zápasy – dostal za faul kolenem také útočník Ondřej Bláha, který byl v posledním klání dokonce křídlem prvního kladenského útoku. Inkriminovaný zákrok přitom přímo v zápase nebyl ani potrestán.

Zdroj: Youtube

Nejnižší trest vyměřila disciplinární komise obránci Václavu Veberovi. Odchovanec klubu si z utkání s Vítkovicemi odnesl disciplinární trest na jeden zápas a Rytířům bude chybět jen ve středu proti Liberci. Potrestán byl za zásah do hlavy nebo krku na jedno utkání. V utkání za svůj faul obdržel dvouminutový trest.

Viktor Ujčík se po minulém kole zabýval také bitkou slovenského obránce Martina Nemčíka, který bránil největší hvězdu týmu Jiřího Ticháčka proti vítkovickému Tomáši Šoustalovi. Urostlý bek ale za svoje počínání žádný trest neobdržel.

Zdroj: Youtube

Rytíře, kteří zapsali v pondělí už šestnáctou porážku v řadě, i tak čekají další nepříjemnosti. Už v posledním kole měli k dispozici jen 11 útočníků a sestavu budou teď skládat ještě s většími problémy. Sáhnout by mohli do své juniorky, která ale hraje až druhou nejvyšší soutěž a i v ní je až u dna tabulky.

První zápas čeká Kladno už ve středu odpoledne na domácím ledě, kde vyzve Liberec.