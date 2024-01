Hokejové Kladno rozvířilo vody českého sportu podpisem smlouvy se slovenským brankářem Júliem Hudáčkem, který po začátku války na Ukrajině odešel hrát do KHL. Na klub Jaromíra Jágra se na sociálních sítích okamžitě sesypala vlna kritiky a celá situace nenechává chladnými ani fanoušky Rytířů. Ti ze skupiny Haldaři teď dokonce vyhlásili, že od neděle budou na tribuně chybět.

Fanoušci hokejového Kladna na zápase proti Karlovým Varům. | Foto: Roman Mareš

„Od neděle s námi na kladenské tribuně nepočítejte. Mějte názor, jaký chcete, ale my jako Haldaři se zásadně vymezujeme proti podepsání hráče J. Hudáčka a tím tedy i přijmutí hodnot klubem, které tento hráč reprezentuje. Pro nás je čest, názorová konzistentnost a smysl pro spravedlnost víc než pár bodů v tabulce a momentální osobní prospěch,“ napsali Haldaři na svém instagramovém profilu.

„Nehodláme podporovat člověka, který si po invazi jezdí po ledě s ruskou vlajkou a veřejně deklaruje svoji touhu vydělávat si v soutěži, která je propagandistickou výkladnicí války. Zároveň vyjadřujeme jasný nesouhlas vedení klubu s tímto krokem, který nebyl absolutně vysvětlen, komunikován, nic…“ doplnil ve svém prohlášení fanoušek s přezdívkou Gross.

O svém postoji informovala fanouškovská skupina, která se velkou měrou stará o fandění na domácích i venkovních zápasech, už ve čtvrtek majitele Jaromíra Jágra a sportovního manažera Jiřího Burgera.

„Klub se také nějak vyjádřil a naše pohledy se v tomto ohledu zásadně liší. Ubohá a zmatečná mediální prezentace klubu v této kauze je jen odrazem celkového zmaru, který nás jako skupinu vede k nechtěnému bojkotu. Tohle nikdo z nás nechtěl,“ dodali Haldaři ve svém prohlášení.

„Došlo to někam, kam to dojít nemělo, ale sport a klub není všechno, jsou i důležitější věci. P.S. My se na tribunu určitě vrátíme,“ dopsali závěrem.

K bojkotu se naopak nepřidá jiné fanouškovské uskupení, které vystupuje pod jménem Kladno Boys. „Náš jednotný postoj je takový, že se jednohlasně žádného bojkotu neúčastníme. Zastáváme názor, že Július Hudáček jako profesionální hokejista působil v předešlých klubech, protože se sportem živí, a tudíž bychom zde nepolitizovali kroky proč a kde působil. Abychom vytýkali morální zásady klubu, kterému fandíme a o kterém si myslíme, že na straně fanoušků má větší trhliny než tento problém, nám přijde nesmyslné," napsali ve svém prohlášení.

Hudáčkovo angažmá? Smutné, Rytíři by se upsali i peklu, spílají lidé Jágrovi

"Jakákoli další mediální bublina jen zhorší situaci v kabině a nejsme na pozici v tabulce, kde se suchým dresem takovéto věci nemusíme řešit. Dovedeme si totiž představit, že vnější tlak a bojkot muže poškodit úplně každého jednoho hráče a to my jako fanoušci určitě nechceme. Proto se bojkotu neúčastníme a věříme, že zdravý selský rozum a láska ke sportu zvítězí nad moralizovaním a poškozováním dobrého jména všech kladenských fanoušků. Za nás v žádném případě nepatří politika do sportu v jakékoliv podobě, a proto prosíme, nechte nás se věnovat sportu tak, jak ho známe. Závěrem jen to, že nám samozřejmě není lhostejná válka na Ukrajině, ale nechme sport sportem. Respektujeme názor každého jedince i každé skupiny," doplnili.

Emoce rozvířil středční podpis brankáře Júlia Hudáčka, kterého Rytíři přivedli jako reakci na zranění gólmanské jedničky Adama Brízgaly. Zkušenému slovenskému brankáři lidé vyčítají to, že po začátku války na Ukrajině odešel hrát do KHL, kde hájil barvy kazachstánské Astany.

Rytíři získali do branky Slováka Hudáčka, v Hradci jim pomůže prověřený bek

Ještě o sezonu dřív byl přitom v dresu Sparty součástí speciálního zápasu na podporu Ukrajiny, který uspořádali v O2 areně právě kladenští Rytíři. Hudáček tehdy po utkání vyjel na děkovačku i s přítomnými ukrajinskými dětmi. V KHL pak oblékal výstroj ozdobenou ruskou vlajkou a v rozhovorech prohlásil, že by se do této soutěže rád vrátil.

Kladno s pětatřicetiletým gólmanem podepsalo smlouvu ve středu a hned odpoledne už Hudáček v jeho dresu vyjel na led v Hradci Králové. Do branky se ale nepodíval a jen z lavičky kryl záda kanadskému brankáři Landonu Bowovi. První start za Rytíře si Hudáček bude moci připsat už v pátek odpoledne na ledě Plzně. Doma se klub Jaromíra Jágra poprvé od jeho podpisu představí v neděli, kdy bude hostit Hradec Králové.