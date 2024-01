Hokejisté Kladna se propadli na dno extraligové tabulky a s devíti porážkami v řadě vstupovali do domácího duelu s Olomoucí, který měl kvůli potížím hostí na cestě patnáctiminutové zpoždění. Nespokojenost s posledními výkony dali najevo domácí fanoušci, kteří v prvních minutách nefandili, ani jejich protest ale nepomohl Rytířům k vítězství. Kladeňáci vedli jen 18 sekund a ve zbytku zápasu marně dotahovali. Kohoutům nakonec podlehli těsně 2:3, zapsali desátou porážku v řadě a navíc přišli o další dva hráče, kteří utkání nedokončili.

Kladenští fanoušci dali najevo svoji nelibost s výsledky Rytířů. Prvních pět minut proti Olomouci nefandili. | Video: Filip Ardon

Devět porážek v řadě a jen dvě výhry z posledních 24 zápasů. To přimělo kladenské fanoušky k tomu, aby se na začátku pátečního zápasu proti Olomouci vymezili proti posledním výkonům Rytířů. Nad kotlem proto vyvěsili EKG křivku monitorující postupy, sestupy a účasti v baráži v posledních letech. „Baráž? Nebo snad zase sestup?“ tázali se u aktuálního ročníku.

Aby svůj protest zvýraznili, rozhodli se navíc kladenští příznivci v prvních pěti minutách nefandit, takže kulisa v úvodu utkání připomínala zápasy během koronavirové pandemie.

„Musím se přiznat, že jsem si toho nevšiml. Když jsem v zápase, tak na mě okolí nepůsobí. Když se soustředím na hru, tak okolí nevnímám,“ okomentoval asistent trenéra Pavel Skrbek tichý protest.

40. kolo Tipsport extraligy: Rytíři Kladno - HC OlomoucZdroj: Josef Poláček

Už krátce po jeho konci měly tribuny ČEZ stadionu první důvod k radosti. Richard Jarůšek příkladně vybojoval puk za bránou a se štěstím ho procedil za Konrádova záda. Jenže už o 18 sekund později bylo srovnáno, když po chytré přihrávce zakončoval do odkryté klece Matouš Menšík. Ještě před přestávkou pak otočil vývoj Silvester Kusko a nálada na stadionu se opět zhoršila.

Nepomohlo jí ani další rozšíření kladenské marodky. Denis Kusý odstoupil ze zápasu už v 10. minutě a v polovině druhé třetiny ho po zásahu pukem doplnil Tadeáš Hejda.

Kladno i tak mělo šance smazat ztrátu. Jenže Melka dvakrát neuspěl v individuální akci a Jarůšek zakončil svůj únik pouze do tyče. Chybu celé domácí pětice pak příkladně potrestal Jakub Sirota, který využil volného prostoru a navýšil na rozdíl dvou branek. Ani tento stav ale dlouho nevydržel. Osm sekund před druhou přestávkou snížil z přesilovky Deven Sideroff.

Zraněný Hejda se ještě na začátku třetí třetiny zkusil vrátit do zápasu, po pouhých několika sekundách ovšem z ledu slezl a zamířil opět do kabiny. Jeho spoluhráči se zatím marně snažili stáhnout ztrátu, jenže proti pozorné olomoucké obraně se jen stěží dostávali do větších šancí.

Velká možnost na vyrovnání přišla až pět minut před koncem při vyloučení Siroty. Jenže Rytíři sehráli přesilovku jen velmi špatně a z tribun se během ní začalo nést nespokojené pískání. To ještě zesílilo, když domácí nesehráli dobře závěrečnou powerplay a zapsali desátou porážku v řadě.

„Podařilo se nám jít do vedení, bohužel se nám ho nepodařilo udržet ani 20 sekund. Soupeři se po našich chybách povedlo srovnat, po chvíli jsme ztratili i stav 1:1. Ve druhé třetině jsme si vytvořili několik šancí, měli jsme tlak, ale udělali jsme fauly, které by neměly být. Tím jsme ztratili momentum,“ komentoval průběh zápasu Skrbek.

„Ve třetí třetině už to bylo dobývání olomoucké branky. Šance byly, gól tam nepadl a bohužel jsme prohráli další zápas,“ doplnil smutně.

Na druhé straně pochopitelně panovala větší spokojenost. „Věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas. Soupeř šel do vedení, ale hned jsme se vrátili do zápasu, což bylo skvělé. Ve druhé třetině jsme měli možnosti přesilových her, ale soupeř měl vyložené šance. Nás podržel gólman. V poslední třetině jsme to oddřeli s tím, že jsme chtěli urvat body. Každý hráč ze sebe vydal všecko,“ chválil své svěřence asistent hostujícího kouče Róbert Petrovický.

Rytíře nyní čeká těžký venkovní čtyřboj. V neděli vyzvou vedoucí Pardubice, ve středu pak zamíří na led úřadujícího mistra z Třince. Ještě před návratem domů se pak klub Jaromíra Jágra pokusí dostat do lepší pozice ve Vítkovicích a na Spartě.