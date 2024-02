Hokejové Kladno se v úterý zahalilo do růžové. Rytíři oblékli speciální dresy s usměvavým logem a v benefičním utkání vyzvali Litvínov. Jejich fanoušci navíc měli k úsměvu také důvod – Kladeňáci, kteří mají už jistou baráž, porazili Vervu bojující o nejlepší čtyřku 2:0 a díky svým příznivcům a partnerům vybrali peníze pro nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa. Na jeho konto poputuje i výtěžek aukce hraných dresů, která odstartovala v průběhu utkání. K mání je i uniforma legendárního Jaromíra Jágra, jenž v ní nastoupil alespoň na rozbruslení.

Rytíři v úterý 27. února přivítali na svém ledě Litvínov. V benefičním zápase oblékli speciální růžové dresy a finančně podpořili nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa. Na snímku Radek Smoleňák. | Foto: Roman Mareš

Rytíři už jsou svými benefičními akcemi proslulí. I v této sezoně vytvořili speciální sadu dresů, které v rámci pomoci dobré věci oblékli v extraligovém zápase. Proti Litvínovu v úterý konkrétně navlékli růžové uniformy bez reklam, jejichž hlavní dominantou byl Rytíř s úsměvem.

Přestože v sestavě pro zápas chyběl, s číslem 68 se na ledě objevil i majitel klubu Jaromír Jágr. Ten se zúčastnil alespoň rozbruslení, které absolvoval spolu s týmem. Jeho dres i všechny ostatní hrané kousky nyní můžou fanoušci získat prostřednictvím online aukce na portálu sportovniaukce.cz.

Výtěžek dražby i zisky z prodeje speciálních fanouškovských předmětů darují Rytíři nadačnímu fondu Úsměv nejen pro Kryštofa, který se snaží pomáhat onkologicky nemocným lidem.

Právě jim byl věnovaný i celý úterní duel. Kladnu už v tabulce o moc nešlo, protože mají jisté poslední místo a účast v baráži, zatímco Litvínov bojoval o první čtyřku. I tak ale domácí pojali speciální program velkolepě. Nadačnímu fondu předali před zápasem šek na sto tisíc korun, stadionem se nesla česká hymna v podání hudebního dua KristaLin a na podiu na jedné z tribun se představili i speciální hosté jako herec Jakub Kohák.

O první přestávce předvedli další vystoupení dámy z dua KristaLin, kterým sekundovalo bubenické uskupení Groove Army, prostor mezi druhou a třetí třetinou zase zpestřila svým zpěvem Andrea Kalousová.

Kvůli podpoře dobré věci se na ČEZ stadionu sešla i slušná návštěva, o které se v posledních kolech mohli Rytíři nechat jen zdát. Bojkot aktivních fanouškovských skupin ve fandění trval, přesto 2725 lidí sledovalo v první části aktivitu hostí, která ztroskotávala na skvěle chytajícím Mareksi Mitensovi.

Rytíři se vrátili do zápasu díky přesilovým hrám a ve druhé třetině z jedné z nich odskočili. Po vyhraném buly se k puku na modré čáře dostal Jiří Ticháček, který svojí střelou poslal puk až do sítě. Vyrovnal tak zápis 43 kanadských bodů Bradyho Austina ze sezony 2019/2020.

Ve třetím dějství se stupňoval tlak hostů, kteří se chtěli vybojováním první čtyřky vyhnout předkolu play-off, lotyšský brankář v kladenském brankovišti ale dál čaroval a mířil za svojí první nulou v klubu. I díky němu Kladno přestálo přesilovou hru soupeře i pokračující střelnici v podání Litvínova.

Rytíři si navíc pomohli další početní výhodou. Tralmaks dvě minuty před koncem našel u tyčky volného Radka Smoleňáka, který tečoval letící puk za záda Mateje Tomka a definitivně rozhodl o kladenském vítězství. Litvínovská Verva v této sezoně nevstřelila na kladenském ledě ani gól.

„Je dobře, že se takové akce jako ta dnešní dějí. Je to pro dobrou věc. My teď neměli moc dobré období, chodilo sem kolem tisíce lidí. Jsem velice rád, že přišlo přes 2700 lidí, když je to pro dobrou věc. Navíc se nehrál špatný hokej, byl velice rychlý, my jako domácí vyhráli. Je to jedině dobře,“ pochvaloval si po zápase i domácí trenér Pavel Skrbek.