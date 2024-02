Po téměř měsíci se proti Třinci vrátil do sestavy kladenských hokejistů Denis Kusý. Kladno s Kusým v sestavě porazilo v neděli Třinec, v úterý si poradilo i s Litvínovem. Pro Rytíře to byla o to sladší výhra, že se jednalo o charitativní zápas. V růžové se Kladenští snažili pomoci onkologicky nemocným pacientům. „V růžovém dresu jsem ještě nikdy nehrál. Hlavní ale je, že to pomohlo,“ usmíval se navrátilec do sestavy Kusý.

Denis Kusý ve speciálním dresu Kladna. | Foto: Roman Mareš

Vracíte se po zranění. Jaký je to návrat?

Bylo to těžké. Měsíc jsem totiž nehrál. Ale bylo to vítězné, takže jsem rád, že jsem se vrátil a máme dvě výhry. Asi jsem přinesl štěstí na led (směje se).

Jak se cítíte po fyzické stránce?

Je těžší se do toho dostat. I když jsem mohl trénovat, tak zápasové tempo je něco jiného. Necítím se tedy úplně dobře.

Jak je těžké naskakovat do zápasů, které už nemůžou nic změnit na baráži pro Kladno?

Řekli jsme si, že k tomu nechceme přistupovat tak, že by to bylo o ničem. Musíme se připravit na baráž. Chceme hrát stále na sto procent.

Rytíř měl důvod k úsměvu: Kladno udolalo Litvínov a vybralo peníze na dobrou věc

Pomohla vám ta nepříjemná jistota trochu rozvázat ruce?

Asi ano. Škoda že nám to rozvázalo ruce až teď, protože jsme porazili dva silné soupeře – Třinec i Litvínov. Najednou to jde.

Litvínov se za dva zápasy v Kladně nezmohl na jedinou branku.

Teď nám skvěle zachytal Mitsy (Mareks Mitens). Jemu patří gratulace k první nule. Zavřel to vzadu. Ale řekli jsme si, že chceme hrát zodpovědně vzadu. Kolikrát se nám stávalo, že jsme dostávali hloupé góly po našich chybách, kdy jsme si nepokryli hráče. Snažíme se teď dodržovat to, co máme.

Nemistrovský mistr. Třinec si v Kladně ušil z ostudy kabát

V posledních dvou zápasech jste dali pět gólů Třinci, vynulovali jste Litvínov. Jak tohle pomůže do barážové přípravy?

Je to dobrá příprava. I když už o nic nejde, tak je jedině dobře, že vyhráváme. To nám může jedině pomoct.

Pro Kladno to byl charitativní zápas. Jak se vám akce líbila?

Je to super. Hlavně je to na dobrou věc. Jsem rád, že se to povedlo, že lidi přišli. Doufám, že se vybralo dost peněz. Sám se ale soustředím jen na zápas. Ale každý ví, že se něco děje.

Hrál už jste někdy v růžové?

Ne, nehrál (směje se). Ani během Movemberu, ke kterému růžová také patří. Takže to bylo poprvé. K hokejovému klubu je to nezvyklé, ale je to super akce. Je dobře, že můžeme nějak pomoct lidem, kteří neměli tolik štěstí.