Hokejové Kladno se po nevydařeném začátku sezony zvedlo a bodovalo hned v sedmi zápasech v řadě. Parádní série skončila až v neděli odpoledne, kdy Rytíři po dvou vyrovnaných třetinách padli s Pardubicemi na domácím ledě 2:6. Víc než výsledek ale naštvala majitele klubu Jaromíra Jágra nízká návštěva. Na tribuny si našlo cestu 2956 diváků, kapacita ČEZ stadionu se tedy zaplnila jen z 57 procent.

Jaromír Jágr na střídačce hokejového Kladna. | Foto: Roman Mareš

„Sedmkrát za sebou bodujeme, hrajeme hezký bojovný hokej, přijedou Pardubice, možná nejlepší tým v Čechách, rozhodně s největším rozpočtem, je neděle a přijde nás podpořit 2200 platících diváků. To jako fakt? Tak a teď vy, co máte na vše odpověď, mně řekněte, jakej to má smysl? Pro koho se to hraje?“ napsal legendární útočník do komentářů na klubovém profilu na Facebooku.

„Vždyť i na Boleslav přišlo více lidi a to jsou poslední a naposledy doma dostali 8:0,“ doplnil vzápětí pod svůj vzkaz.

Co se týče průměrné návštěvnosti domácích zápasů, jsou přitom Rytíři s 3220 diváky na předposledním místě extraligy právě před Boleslaví. Do její ŠKOENERGO Arény, která má téměř o tisícovku nižší kapacitu než kladenský stadion, chodí průměrně jen 2963 fanoušků.

Jágrovy komentáře i proto vzbudily mezi příznivci Rytířů dva druhy reakcí. Jedni s majitelem klubu souhlasí, jiné jeho výtka spíše rozčílila.

„Tak třeba je to následek toho, co se tu děje několik posledních let! Prostě se to v lidech zlomilo. Chodím na hokej 40 let, ale s vaším návratem se tu začaly dít divné věci. Mládež se úplně rozložila. A-tým doteď dělal jen ostudu. Euforie z návratů do extraligy je pryč a teď to bude chtít trpělivost, aby se lidi vrátili do ochozů. Co jste zasel, to teď sklízíte! Z výkladní skříně českého hokeje je teď ostuda, které se všichni vysmívají. Myslíte, že 7 zápasů to změní?“ odpověděl ostře jeden z uživatelů Facebooku.

„Lidem asi za ty roky došla trpělivost (špatné výsledky, divné fungování klubu, loňské darebné drahé občerstvení). Nicméně letošní tým si za herní projev v posledních kolech určitě zaslouží vyšší návštěvnost. Bohužel si ale myslím že s fanouškem na Kladně se špatně pracuje. Zmíním například pozdní prodej permanentek, pozdní zahájení prodeje lístků na jednotlivá utkání – například po vyhraném utkání by si v rámci euforie určitě pár stovek lidí hned koupilo lístek na další zápas…ale když prodej na další kolo se zahájí až za X dní…tak ta euforie upadne,“ přidal svůj názor další fanoušek s tím, že lístky jsou podle jeho názoru také příliš drahé.

Plekanec se dočkal potlesku vestoje, další bodový zápis Rytířů ale neviděl

„Bylo nutný sem tohle psát? Ono je to totiž podobné, jako si myslet, že když budu týden běhat, tak že v pohodě zvládnu maraton. Takhle jednoduše to nefunguje. Já si naopak myslím, že na to, jaké výsledky kladenský hokej má posledních cca 20 let, z toho posledních 10 let je to úplně nejhorší, tak ta divácká podpora je velmi nadstandardní,“ doplnil svůj názor další z kladenských příznivců.

Pravdou nicméně je, že hra kladenských Rytířů se v posledních kolech s příchodem odchovance Radka Smoleňáka zvedla. Po domácí porážce 1:4 s Kometou Brno bodovalo Kladno v sedmi zápasech v řadě a o sérii přišlo přesně po měsíci právě v neděli. I s Dynamem ale Rytíři hráli po dvě třetiny vyrovnanou bitvu a o myšlenky na další bodový zápis přišli až ve třetí třetině.

Ztráta pro Kladno i extraligu: Plekanec ze zdravotních důvodů ukončil kariéru

„Byli jsme spokojení jak s první, tak druhou třetinou. Byli jsme aktivnější a měli jsme lepší pohyb než Pardubice. Po dvou gólech, kdy jsme vyrovnali, jsme totálně převzali tempo hry,“ pochvaloval si po zápase i trenér Otakar Vejvoda, jehož svěřenci jsou v tabulce momentálně dvanáctí a za sebou mají Vítkovice a Mladou Boleslav.

Nyní je čekají ještě dva domácí zápasy v řadě – v prvním vyzvou v pátek pražskou Spartu a ve druhém v neděli Liberec. Jaká bude návštěva na utkání proti tradičnímu rivalovi? Vezmou si fanoušci Jágrovu výtku k srdci, nebo je naopak odradí od příchodu na stadion?