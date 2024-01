Hokejové Kladno se ve středu dohodlo na smlouvě se slovenským brankářem Júliem Hudáčkem, který měl zastoupit zraněného Adama Brízgalu. Po angažování gólmana, který po začátku války na Ukrajině odešel působit do KHL, se ale na klub Jaromíra Jágra sesypala vlna kritiky, a i proto neměla spolupráce se zkušeným hráčem dlouhého trvání. V pátek odpoledne krátce před zápasem na ledě Plzně Rytíři oznámili, že s Hudáčkem rozvázali spolupráci.

Július Hudáček v dresu Kladna. | Foto: Rytíři Kladno

„Rytíři Kladno oznamují, že došlo k ukončení spolupráce s gólmanem Júliem Hudáčkem. Toto rozhodnutí jsme učinili po zvážení všech aspektů souvisejících s jeho angažováním. Dospěli jsme k závěru, že pokračování spolupráce není ani v zájmu klubu, ani v zájmu hráče,“ stojí ve vyjádření klubu na webových stránkách a sociálních sítích Rytířů.

„Čeká nás nejdůležitější část sezóny a věříme, že do ní půjdeme s fanoušky, partnery a všemi podporovateli našeho klubu jako jeden tým,“ dodávají zástupci extraligového celku.

Na ten se po oznámení spolupráce s Júliem Hudáčkem sesypala vlna ostré kritiky. Fanouškovská skupina Haldaři dokonce oznámila, že se kvůli angažmá slovenského gólmana nebude účastnit dalších zápasů. Jedná se přitom o jádro fanoušků, které se velkou měrou stará o atmosféru na domácích i venkovních zápasech.

Lidé z českého hokejového prostřední nemůžou Hudáčkovi zapomenout fakt, že odešel hrát do KHL už po vypuknutí války na Ukrajině. Ještě po minulé sezoně navíc v rozhovorech říkal, že by se nejraději do této soutěže vrátil.

Od začátku sezony ale zůstával bez smlouvy a dočkal se až nyní na začátku nového roku v Kladně. Tam si ale nezachytá. Ve středu v Hradci Králové dělal jen dvojku Landonu Bowovi a další šanci už nedostane.

Fanoušci Kladna reagují na Hudáčka. Nepočítejte s námi, vzkazuje jedna ze skupin

Kladnu každopádně dál zůstávají problémy se sestavou. Při zranění klubové jedničky Adama Brízgaly je jediným gólmanem Středočechů zmiňovaný Bow. V předposledním utkání navíc kvůli zranění nedohrál ani kanadský obránce Jake Dotchin a delší dobu chybí i útočníci Michael Frolík, Jakub Strnad a Matyáš Filip.

S kým se Rytíři vytasí jako s brankářskou dvojkou na ledě Plzně? Tam se představí už v pátek od 17:30, kdy budou bojovat o další důležité body do tabulky. V ní mají na předposledním místě momentálně tříbodový náskok před Mladou Boleslaví.