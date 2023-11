„To, že je tady celá rodina, je zásadní změna. V předešlých sezonách jsem tu byl sám. Teď si to užívám. Když přijdu domů a vidím, jak se na mě dcerka směje, rychle zapomenu, co se stalo na ledě. Rodina mi dodává motivaci a energii. Dřív jsem přišel unavený ze zimáku a nechtělo se mi už vůbec nic dělat. Tím, že tu jsou, tak spolu chodíme na procházky nebo vyrážíme se někam podívat. Je to super, že tu jsou,“ pochvaluje si osmadvacetiletý gólman, jehož žena dříve pracovala v Anglii.

Teď je celá rodina pohromadě a v cizí zemi vychovává teprve sedmiměsíční dceru. „Z Kanady jsme byli zvyklí na některá jídla, která jsme malé dávali, ale tady nejsou k dostání. Museli jsme hledat, co potřebujeme, překládat si složení jednotlivých pokrmů. Když jsme sem přiletěli, tak jsme potřebovali kojeneckou výživu, ale nevěděli jsme, která je nejpodobnější té naší. Fotil jsem je v obchodě a posílal je manželce, aby to porovnala. Nakonec jsme jednu našli a malá si na ni zvykla. To je hlavní,“ popisuje Bow.

Právě při nakupování v obchodech podle svých slov pozná, že už není v severní Americe, ale v srdci Evropy. „Je to tady jiné s nakupováním jídla, protože tu je řada věcí sezonních. Někdy si třeba řeknu, že bych si dal chřest, který jde u nás koupit celý rok, ale tady je k dostání jenom na jaře. Podobně je to i s dalšími druhy zeleniny,“ zamýšlí se kanadský sympaťák.

Největší problém je pro rodáka z předměstí Edmontonu ale stále jazyková bariéra. „Znám nějaká slova, dokážu se zeptat na některé věci, ale mám problém, když se mě lidi začnou ptát zpátky,“ říká se smíchem Bow.

Bowovy české Vánoce: Trhy, hostina, vánoční pyžama i výlet do Německa

„Moje čeština se za ty roky možná trochu lepší. Snažím se poslouchat kluky v kabině a z toho jsem něco pochytil. Většinou jde ale o hokejové termíny. Pak si dokážu objednat v restauraci a zeptat se na pár základních otázek. Když s někým mluvím, tak je to asi jako by s nimi mluvilo malé české dítě,“ dodává s úsměvem.

Výlety do Krumlova, Varů i do přírody

Právě v restauracích už Bow dobře ví, po čem sáhnout. „Miluju svíčkovou. Teď na svatého Martina se připravuje tradiční husa, takže vybíráme restauraci, kde bychom si mohli udělat rezervaci. Loni jsme byli v Karlových Varech, kde jsme si husu dávali a moc nám chutnala. Teď chceme vyzkoušet, jakou mají na Kladně,“ vypráví kanadský gólman, který kromě ochutnávání jídla také rád cestuje po republice.

Podívejte se: Landon Bow na tréninku Rytířů

Zdroj: Filip Ardon

„Před pár dny jsme byli v Českém Krumlově, který je nádherný. Když jdeš do Prahy, tak je tam extrémně moc lidí. To samé v Karlových Varech. V Krumlově ale nikdo nebyl. Teď je asi perfektní čas tam jet,“ pochvaluje si.

„Snažíme se tady poznat co nejvíc míst. Loni jsme byli v Karlových Varech, kde je to taky moc pěkné na procházky. Byli jsme třeba taky v Hradci. Radši ale máme dobrodružnější výlety, takže se jezdíme procházet do přírody na skály. Nedávno jsme byli například na Tiských stěnách,“ popisuje svoje zážitky Bow, který se zabydlel přímo v Kladně.

„Kladno je klidné město, což mi vyhovuje. Když chce člověk někam, kde je víc rušno, může být za půl hodiny v Praze. Tady se dá dobře odpočívat, kolem náměstí je to hezké a už to máme naše oblíbené kavárny. Je tu všechno, co potřebujeme,“ říká.

Češi? Pohodáři

A že by snad jako brankář místního extraligového týmu čelil velké pozornosti, když vyjde mezi lidi? „Nedávno jsme byli v kavárně, seděli jsme na zahrádce a přišly za námi děti, které si hrály v parku nedaleko, protože mě poznaly. To bylo super. Byla tam se mnou manželka a dcera, tak si asi mysleli, že jsem nějaká celebrita. Moc se mi to ale nestává. Minimálně mě lidi nezastavují, pokud mě poznají. To se stává jen jednou za čas,“ vysvětluje Bow.

Jednou z věcí, kterou na Česku oceňuje, je pak dobrá dostupnost nejrůznějších míst chůzí nebo hromadnou dopravou, na což není ze severní Ameriky zvyklý.

Kubík se v reprezentaci těšil na Ticháčka. Plekanec jako trenér? Nezvyk, říká

„V Americe je všechno daleko a když nemáš auto, tak můžeš těžko něco dělat. Moc se mi líbí, jak se tady dá všude dostat vlakem. U nás vlaková doprava občas tak úplně nefunguje. Po tomhle rozhovoru třeba pojedu vlakem do Prahy za ženou, která je tam na józe, a půjdeme se projít. Vlak je pro mě příjemnější, můžu jen sedět a užívat si krajinu,“ říká Bow.

Právě hlavní město je mezi jeho kamarády a příbuznými, kteří ho za léta v Česku navštívili, nejoblíbenější destinací. „Na mě je tam ale až moc lidí. Na to já nejsem. Už tam ale taky máme pár oblíbených míst, která nejsou tak turistická. Jedna z vůbec nejlepších věcí, co jsme tady v Česku zažili, byla večeře na palubě lodi. Je super, když vidíš celé město z řeky, jak je nasvícené. To bych všem doporučil,“ vypráví brankář Kladna, který při svém posledním startu nezabránil porážce s Pardubicemi.

A jací jsou podle něj Češi v porovnání s Kanaďany? „Řekl bych, že Češi jsou hodně pohodoví. Většinou jsou veselí, v klidu a moc si nepřipouštějí stres. To mi vyhovuje,“ říká Bow závěrem.