Potvrzeno, Rytíře posílil obránce Němčík. Nastoupit by měl už v Litvínově

Ve čtvrtek se to objevilo jako spekulace, v pátek už klub vše potvrdil. Kladenští Rytíři přivedli jako posilu do obrany urostlého slovenského beka Martina Němčíka z Dukly Trenčín. Klub Jaromíra Jágra tak před důležitým závěrem sezony reaguje na zranění – po vypadnutí Adama Brízgaly ze sestavy přišel Lotyš Mareks Mitens, Němčík by v sestavě měl zastoupit zraněného Jakea Dotchina.

Slovenský obránce Martin Němčík posílil hokejové Kladno. | Foto: Rytíři Kladno