/ROZHOVOR/ Denis Kusý se v minulých letech snažil naplno prosadit na soupisku hokejových Pardubic, stopku mu ale vystavělo nepříjemné zranění třísel. Po protrápeném ročníku 2021/22 se proto talentovaný útočník rozhodl pro restart ve druhé nejvyšší finské soutěži. Sezona tam mu vyšla skvěle. Pětadvacetiletý forvard v ní posbíral 52 bodů, byl osmým nejproduktivnějším hráčem soutěže a vysloužil si angažmá u kladenských Rytířů. „Byly i jiné možnosti, ale tohle se mi zdálo jako nejrozumnější řešení,“ vyprávěl po startu přípravy na ledě Kusý.

Denis Kusý už se s Rytíři připravuje na ledě. | Foto: Roman Mareš

Jak moc vás lákalo jít do klubu Jaromíra Jágra?

Lákalo mě to hodně. Kdo jiný by mi mohl ještě poradit a něco mi předat než Jágr a kluci, kteří tady jsou. Ať už trenéři, nebo Pleky (Tomáš Plekanec), Klepiš a Frolda (Michael Frolík). I tohle mě lákalo, že si můžu něco vzít od takhle zkušených kluků.

Měl jste i jiné nabídky?

Jiné možnosti byly, ale tohle se mi zdálo, když jsme to probírali s agentem, jako nejrozumnější řešení. Proto jsme zvolili Kladno.

Přesvědčilo vás to, jakou roli v týmu vám Kladno nabídlo?

To určitě hrálo roli, ale budu si to muset samozřejmě vybojovat. To, že mi před sezonou řeknou, co budu hrát, ještě neznamená, že to pak budu hrát. Hrálo to velkou roli, ale určitě to nedostanu zadarmo.

Rytíři vyjeli na led bez Plekance a Frolíka. Vejvoda další příchody neočekává

Měl byste mít místo v prvních dvou lajnách?

Doufám v to.

Znal jste někoho ze svých nových spoluhráčů?

Když jsem byl v Pardubkách, tak jsem tam potkal Beryho (Matěje Berana) a Prochyho (Martina Procházku). Teď v létě jsem jezdil občas na ledy do Prahy a tam jsem se seznámil s Kájou Klikorkou. To je zatím všechno.

V sezoně 2019/20 za Pardubice jste proti Kladnu odehrál čtyři zápasy a zapsal jste v nich čtyři body. Byli Rytíři oblíbený soupeř?

Těžko říct. Nechci říct, že to byl oblíbený soupeř, ale asi se mi proti nim dařilo. Doufám, že se to obrátí a bude se mi dařit a bude to tam padat.

Kladno po letech složilo kompletní lajnu z NHL, dohromady je jí 220 roků!

Máte za sebou výbornou sezonu ve Finsku. Proč jste se rozhodl pro návrat do Česka?

Chtěl jsem se zase posunout dál. Čekal jsem na jeden tým z nejvyšší soutěže, který mi něco nabídnul, ale úplně se nám to nezdálo. Proto jsem se vrátil zpátky.

Co vám dalo angažmá ve Skandinávii?

Dalo mi to sebevědomí a trošičku jsem se ještě zlepšil v bruslení. Jsou na to vysazení, hodně se tam bruslí. Je to furt nahoru dolů. Nechci říct, že se tam úplně nerozlišují posty, ale i obránci chodí dopředu a je to nahoru dolů.

Zlepšila se vám tedy technika bruslení nebo třeba rychlost?

Spíš to, že člověk musí pořád bruslit. Nesmí se postavit na dvě nohy a koukat. Jak je to rychlé, tak člověk musí bruslit nahoru a dolů, aby měl šanci něco vytvořit nebo se vrátit, když někdo propadne.

Vítej doma, nebo v pekle? Fanoušci komentují na sítích návrat Frolíka

Co vám dalo Finsko po lidské stránce?

Upřímně mi vyhovovalo, že se to tam tolik nehrotí. Nikdo tam není tak ve stresu, jako jsem byl zvyklý třeba tady. Něco se nepovedlo a všichni panikařili a další střídání už třeba člověk nehrál. Tam to tak vůbec není. I když jsem třeba něco zkazil, tak se mi snažili pomoct. Nedostal jsem vynadáno, ale spíš jsem se o tom s trenérem pobavil a řekl mi, že tam byla dobrá myšlenka, ale mám si na něco dát pozor. I co se týče života, tak všichni byli v pohodě. Když jsem třeba potřeboval něco do bytu, tak mi všichni pomáhali. Kustod za mnou přijel, všechno se mnou nakoupil, odvezl mi to domů. Měl jsem problém se světlem, tak mi ho přijel opravit. Jsou víc v pohodě. U nás jsme víc ve stresu.

Čím to, že jste tam tak bodově vyletěl?

Body vyplývaly z toho, že jsem si věřil a měl jsem prostor. Hrál jsem všechno. Když hráč cítí důvěru od trenérů a od manažera, tak se mu pak hraje lehčeji.

Jak se vůbec zrodil váš přesun do Finska?

Předtím jsem se zranil a byl jsem osm měsíců zraněný. Vypadl jsem ze sestavy v Pardubicích, vrátil jsem se a poslali mě do Vrchlabí. Už jsem věděl, že je něco špatně. Když jsme se bavili, tak jsem měl návrh smlouvy, ale věděl jsem, že tam nechci zůstat, protože potřebuju nový start a zase se odrazit někde jinde.

Rytíři udrželi svého nejlepšího hráče, kapitán Plekanec přidá další sezonu

O jaké zranění se jednalo?

Měl jsem problémy s třísly. Dlouho jsem nevěděl co s tím. Furt jsme něco zkoušeli a když jsem se vrátil, tak jsem to cítil. Byl jsem i na operaci. Jsem rád, že už je to za mnou.

Berete tohle angažmá jako možnost zase se ukázat v Česku?

Určitě. Když to vezmu od začátku, tak jsem věděl, že kdybych chtěl zůstat v Česku, tak bych asi začínal v první lize. I kdybych tam udělal dobrou sezonu, tak by mě to neodrazilo tak nahoru jako Finsko. Vrátil jsem se sem s tím, že je šance zase se ukázat v extralize.

Za týden začínají přípravné zápasy. Jak se na ně těšíte?

Srpen je ještě těžký, takže se spíš těším až na soutěž. Nechci říct, že přáteláky nemají váhu, ale pořád si všichni budeme zvykat na výstroj, na to, že jsme na ledě. Je to úplně jiný pohyb než v letní přípravě. Jsou to v uvozovkách jen přáteláky a musíme se připravit na soutěž.