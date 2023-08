Hokejoví Rytíři se pilně připravují na další extraligovou sezonu a stále ještě doplňují tým, který 15. září vyjede k prvnímu soutěžnímu zápasu. Jejich novou posilou se stal dvaatřicetiletý útočník Richard Jarůšek, který naposledy působil ve Vítkovicích a v roce 2016 si dokonce zahrál i na mistrovství světa. Vedení klubu si od něj slibuje zkušenosti i produktivitu.

Richard Jarůšek se stal novou posilou hokejového Kladna. | Foto: Jan Sýkora / Rytíři Kladno

„S Ríšou jsme byli v kontaktu už před minulou sezonou, ale k dohodě nedošlo. Jsme rádi, že jsme se k tomu letos vrátili a dohodli jsme se. Získáváme v něm zkušeného silového útočníka s důrazem v předbrankovém prostoru. Věříme, že naváže na sezony, kdy dával 15 a více gólů,“ uvedl Jiří Burger, sportovní manažer Rytířů Kladno.

„S Kladnem jsem jednal už loni, ale tehdy to nedopadlo. Letos se to taky táhlo, přišly i jiné nabídky, ale rozhodl jsem se pro Kladno zejména kvůli rodině. Je to kousek z Prahy, navíc se tu hraje extraliga. Všechno převažovalo pro Kladno, takže jsem rád, že to klaplo a můžu tady být,“ doplnil sám Jarůšek, který se s týmem připravuje od pondělí.

„Bylo to náročné, ale trénoval jsem, takže bych z toho strach neměl. Teď je potřeba sehrát se s kluky a věřím, že to bude dobré,“ vyprávěl po prvním tréninku, na kterém se potkal s řadou známých tváří.

„Znám se s Plekym (Tomášem Plekancem), s ním jsem byl na mistrovství. Pak se znám s Denisem Kusým, Berym (Matějem Beranem), Prochym (Martinem Procházkou), Brizgym (Adamem Brízgalou)… S plno kluky se znám, nešel jsem do neznáma,“ prozradil Jarůšek.

Ten ve svých dvaatřiceti letech přinese do kádru Rytířů další zkušenosti. V kariéře prošel pěti extraligovými kluby a bodově nejlepší ročník zažil v Hradci Králové, kde v sezoně 2016/17 posbíral 45 kanadských bodů a byl šestým nejproduktivnějším hráčem extraligy. V posledních letech však Jarůškova produktivita klesala. Po 38 bodech v Litvínově přišel pokles na 32 a 24 bodů.

I proto se Jarůšek před posledním ročníkem přesunul do mezinárodní ICEHL, v níž hájil barvy rakouských Pioneers Vorarlberg. Před uzávěrkou přestupů se pak stěhoval do Vítkovic, za které nasázel čtyři góly v devíti zápasech základní části.

„Extraliga má pořád lepší úroveň než Rakousko nebo jiné soutěže. Proto jsem to upřednostnil. Jsem rád, že to dopadlo dobře a můžu být na Kladně,“ netajil Jarůšek.

Díky bohatým zkušenostem a nabitému hokejovému životopisu by se v Kladně měl zařadit mezi lídry týmu. „Je to jedna z věcí, proč jsem sem šel. Role lídra se nevzdávám, určitě tady chci mladým klukům i týmu pomoct. Nejsem to ale jenom já. Je tady Pleky, Frolda (Michael Frolík), Klépa (Jakub Klepiš). Doufám, že zapadnu a uděláme co nejlepší partu,“ přál by si odchovanec brněnské Komety.

„Jsem tady od toho, abych pomohl vyhnout se baráži a udělat co nejlepší výsledek. Budu se o to snažit maximálně a věřím, že to s kluky zvládneme,“ vyhlásil Jarůšek závěrem.