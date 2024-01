Zranění vystavilo stopku kanadskému obránci Jaku Dotchinovi, který je mezi kladenskými Rytíři nejvytěžovanějším hráčem, a fanoušci netrpělivě vyhlížejí, zda Jaromír Jágr přivede do svého klubu nějakou náhradu. Podle facebookové stránky Hokejové aktuality by jí měl být urostlý slovenský obránce Martin Němčík, který dosud působil v Trenčíně.

Hokejová příprava, Kladno - Liberec. Poprvé na zrekonstruovaném zimním stadionu v Kladně. Pálí Jake Dotchin | Foto: Foto: Roman Mareš

Kanadský obránce Jake Dotchin je pro hokejové Kladno jednou z klíčových postav. Letos se jako jediný z Rytířů vyhoupl v průměrném času na ledě přes 23 minut za zápas a v produktivitě byl mezi beky druhý za suverénním Jiřím Ticháčkem.

Stopku mu však vystavilo zranění v zápase proti Brnu. To Dotchin nedohrál a od té doby už se v zápase neobjevil. Rytíři od tohoto střetnutí podlehli dvakrát Hradci Králové a jednou Plzni, Mladé Boleslavi a Třinci. Ze zmíněných pěti zápasů brali jen dva body a v tabulce už se propadli na poslední místo. Před uzávěrkou přestupů má majitel Jaromír Jágr už jen omezený čas na případné posílení kádru.

Podle posledních informací ale vše vypadá, že Dotchina by se měl pokusit nahradit slovenský bek Martin Němčík z Dukly Trenčín. Ten kanadského tvrďáka v mnohém připomíná – je o dva roky starší, měří ještě o tři centimetry (194) více než Dotchin a váží rovnou 105 kilogramů. Tedy ještě o deset více než kladenský obránce s číslem 44.

Stejně jako Dotchin sbírá jako na běžícím páse také trestné minuty. Loni jich zapsal 98 a ještě o sezonu dříve dokonce 113. Letos v Trenčíně dokonce nosil na dresu áčko pro zastupujícího kapitána a ve 32 zápasech zapsal čtyři body za dva góly a dvě asistence.

Odchovanec Považské Bystrice v mládeži strávil jednu sezonu za mořem, jinak působil vedle Trenčína a svého mateřského klubu také ve Znojmě, kde se potkal s bývalým Rytířem André Lakosem, v Bratislava Capitals a v Košicích. Tam si zahrál s kladenským odchovancem Davidem Růžičkou a s bývalými Kladeňáky Martinem Réwayem a Markem Baránkem. Necelé tři sezony v dospělém hokeji pak strávil i v americké ECHL, z níž do Kladna před sezonou zamířil Američan Chris Martenet.

Zdroj: Youtube

Potvrdí se Němčíkův příchod mezi Rytíře? Kladnu by se výpomoc v defenzivních řadách bezpochyby hodila. Aktuálně mají Rytíři k dispozici pět beků, univerzála Jakuba Babku a Tomáše Voráčka, který ve středních Čechách hostuje z prvoligové Poruby.

Němčík by se v případě angažování stal sedmým cizincem na kladenské soupisce, přičemž do utkání smí nastoupit pouze šestice hokejistů z jiné země než z Česka. Pokud se ale Dotchinova absence ukáže jako delší, Rytíři by se do limitu vešli.