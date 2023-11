Minulý víkend připravili hokejoví Rytíři slavnostní rozlučku s bývalým kapitánem Tomášem Plekancem a velkou slávu nabídnou fanouškům i v neděli před důležitým zápasem s Mladou Boleslaví. Do rodného Kladna se z Kanady vrátí někdejší vynikající obránce Tomáš Kaberle, který se oficiálně stane čtyřicátým členem Síně slávy kladenského hokeje. Ve vybrané společnosti doplní svého otce Františka Kaberleho staršího a bratra Františka Kaberleho mladšího.

Hokejista Tomáš Kaberle. | Foto: Bohumil Kučera / Kladenský deník

„Tomáš do Česka nelétá příliš často, proto mají fanoušci jedinečnou možnost ho opět vidět na kladenském ledě. Rodiče, kteří chodili na Tomáše koukat, když ještě hrál, ho můžou zažít na ČEZ stadionu ještě jednou i se svými dětmi. Ty do 12 let mají navíc 50% slevu na vstupenky všech kategorií,“ láká na nedělní program tiskový mluvčí klubu Jaroslav Keimar.

Všichni diváci by každopádně měli dorazit na stadion s dostatečným předstihem, protože ceremoniál na počest Tomáše Kaberleho odstartuje už v 15:45, tedy čtvrt hodiny před úvodním vhazováním zápasu. Bývalého vynikajícího beka přivítá na ledové ploše většina žijících členů síně slávy včetně jeho otce Františka Kaberleho staršího a bratra Františka mladšího.

Někdejší dlouholetý hráč Toronta dostane z rukou majitele klubu Jaromíra Jágra speciální dres a plaketu síně slávy z broušeného skla. Síň slávy kladenského hokeje se tak rozroste na rovných čtyřicet členů.

Rodině Kaberlových a zejména Tomášovi ale bude věnováno celé utkání. Františkovi mladšímu popřeje klub k jeho nedávným padesátým narozeninám a během přerušení se fanoušci z kostky dozví zajímavosti o celém hokejovém klanu. Domů si navíc budou moci odnést speciální edici kelímků i puků s Tomášovou podobiznou. Na nového člena kladenské hokejové smetánky bude zaměřená i přestávková vědomostní soutěž.

Pětačtyřicetiletý Tomáš Kaberle přiletí do Kladna z kanadského Toronta, kde se po kariéře usadil. Není divu, vždyť po odchodu z mateřského klubu spojil svoje síly na dlouhá léta právě s místními Maple Leafs. Právě v jejich dresu nastoupil šikovný bek do dvanácti ročníků v NHL, kde si následně zahrál ještě za Boston, Carolinu a Montreal. V dresu Bruins slavil v roce 2011 zisk Stanley Cupu, který následně přivezl ukázat do Velké Dobré.

Po konci ve slavné NHL odehrál Tomáš Kaberle ještě dvě sezony za Kladno a v ročníku 2015/16 si odskočil do brněnské Komety. Po tomto ročníku definitivně ukončil svoji profesionální hráčskou kariéru.

V ní sbíral úspěchy nejen za mořem, ale také v dresu české reprezenatce. S ní vybojoval zlato na mistrovství světa v roce 2005 a o rok později bral na světovém šampionátu stříbro. Z olympijských her ve stejném roce si odvezl domů bronzovou medaili. Nyní se nejmladší z hokejového klanu dočká pocty od svého mateřského klubu.