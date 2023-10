Hokejová extraliga přišla o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. V rozeběhnuté sezoně se krátce před svými 41. narozeninami rozhodl ukončit bohatou profesionální kariéru kladenský kapitán a majitel tisícovky startů v NHL Tomáš Plekanec. Bývalý reprezentant chyběl v sestavě Rytířů už v posledních kolech a zdravotní problémy, které ho trápily, se nakonec ukázaly vážnější, než se původně čekalo. Legenda Kladna i Montrealu Canadiens proto pověsila brusle na hřebík.

Tomáš Plekanec v dresu Kladna | Foto: Roman Mareš

Plekance vyřadily ze hry zdravotní trable krátce před polovinou října. Klub tehdy informoval, že kapitán mužstva bude chybět minimálně do listopadové reprezentační přestávky, ale jak se nyní ukázalo, zápas proti Mladé Boleslavi byl jeho posledním v kariéře.

Vyšetření totiž odhalila, že zranění je vážnějšího rázu. Plekanec dal proto na doporučení lékařů a rozhodl se s hokejem na vrcholové úrovni nadobro skončit. V opačném případě by riskoval další zdravotní komplikace.

Vzkaz Tomáš Plekance kladenským fanouškům

Zdroj: Rytíři Kladno

„Bohužel jsem se ze zdravotních důvodů rozhodl ukončit tuto sezónu, a tím pádem i hráčskou kariéru. Představoval jsem si to jinak. Doufal jsem, že pár týdnů odpočinku bude stačit, abych se mohl ještě vrátit na led a pomoci klukům do play-off. To se bohužel nestane. Strašně mě to mrzí, rád bych pomohl, ale byl by to pro mě obrovský risk,“ vysvětluje sám Plekanec.

„Aspoň touto cestou se s vámi chci rozloučit, poděkovat za všechny sezóny, které jsem tady mohl odehrát. Bylo to skvělé, i když jsme bohužel hráli na spodku tabulky, ale i tak jsem si to moc užil. Děkuju za podporu nejen mojí, ale i celého klubu a doufám, že s námi, s Kladnem, budete držet dál. Mějte se fajn,“ vzkazuje fanouškům.

Kapitánské céčko převezme Smoleňák

Klub Jaromíra Jágra tak přichází o kapitána i hráče, který byl lídrem jak na ledě, tak v kabině. „Pleky, děkuju ti, že jsi nám pomohl, když jsme to nejvíce potřebovali. Obětoval ses pro Kladno. Vrátil ses domů a dvakrát s námi postoupil z první ligy, i když jsi ještě mohl hrát jinde. Pro tým jsi byl obrovským vzorem a já se na tebe vždycky mohl spolehnout,“ vzkazuje loučícímu se kapitánovi majitel klubu.

Plekanec slaví čtyřicetiny. Zavzpomínal na výluku, mistrovství i začátky v áčku

„Věděl jsem, že když nebudu na zimáku, postaráš se, aby to na tréninku a v zápase šlapalo, jak má. A když jsem se vracel do hry já, vždycky jsi mi to usnadnil, protože mě chápeš a na ledě si se mnou rozumíš. Dávno ses mohl věnovat rodině a hokej už nehrát, ale pomáhal jsi nám, dokud ti to zdraví dovolilo. Přeju ti hlavně zdraví a štěstí,“ dodává Jágr.

Jeho i zbytek klubu teď čeká těžká robota. Nahradit kapitána, ikonu klubu a prvního centra. Novým kapitánem bude další zkušený harcovník Radek Smoleňák, který posílil klub v průběhu sezony a už při Plekancově absenci nosil na dresu céčko stejně jako v předchozích sezonách v Hradci Králové. Lepší náhradu si v Kladně asi ani nemohli přát. Obsadit post elitního centra ale snadné nebude.

S Plekancem v jednom týmu? Asi si zruším životní pojistku, směje se Smoleňák

„Je to pro nás velká rána. Víme, co v Plekym ztrácíme. Takového hráče není možné nahradit, nicméně sledujeme situaci na hráčském trhu a kdyby se objevilo zajímavé jméno, budeme na to reagovat. Co se Tomáše týká, je zdraví na prvním místě. My mu za vše děkujeme a přejeme všechno nejlepší do další životní etapy,“ říká sportovní manažer klubu Jiří Burger.

Zápis mezi legendy klubu

Zkušenosti a herní vyzrálost kladenské čtrnáctky ale klubu jen tak něco nenahradí. Vždyť i v letošní sezoně stihl zkušený útočník odehrát devět zápasů, ve kterých bral čtyři body, a znovu byl jedním z nejvytěžovanějších hokejistů v celé soutěži. Vysoký icetime mu loni vynesl hned 49 kanadských bodů a třetí místo v produktivitě extraligy. Plekanec ale stejně jako během celé kariéry vynikal i dalšími činnostmi, které statistiky jen tak nepojmou. Kvalitně zvládal defenzivní úkoly, perfektně bránil oslabení, vyhrával jedno vhazování za druhým a uměl být nepříjemným soupeřem, který dokáže svého soka ve vhodnou chvíli rozhodit.

Konečně za tři body! Kladno přetlačilo Hanáky a je v tabulce desáté

Plekancova statistická bilance v kladenském dresu je skutečně obdivuhodná. Vynikající centr odehrál za svůj mateřský klub 341 soutěžních utkání, ve kterých nastřílel 107 branek, což z něj dělá historicky 27. nejlepšího střelce klubu.

Z Kladna až k tisícovce zápasů v NHL

Produkt kladenské školy přitom strávil většinu kariéry za mořem. Do dospělého hokeje poprvé nakoukl už před 25 lety, kdy dostal šanci v extralize jako šestnáctiletý mladík. O tři sezony později už byl jedním z nejproduktivnějších hráčů Kladna a po sezoně odešel bojovat o svoji šanci ve slovutné NHL.

Cestu ale neměl snadnou. Jako 71. hráč draftu z roku 2001 musel strávit tři sezony na farmě, než si definitivně vybojoval místo v týmu legendárního Montrealu Canadiens. Dlouhé čekání však stálo za to. Plekanec nastoupil za Montreal do patnácti sezon, dres, se kterým byl dlouho spjatý, vyměnil nakrátko jen v ročníku 2017/18, kdy v závěru sezony posílil Toronto Maple Leafs. Ve výsledku kladenský odchovanec posbíral v nejlepší lize světa 1001 zápasů a dalších 94 přidal v play-off.

Extraliga má za sebou první čtvrtinu: Kdo táhl Rytíře v úvodu sezony?

Kladenskému publiku se Plekanec během svého zámořského působení hlasitě připomněl během výluky v sezoně 2012/13. Tehdy nastupoval v jedné formaci s Jaromírem Jágrem, Jiřím Tlustým, Tomášem Kaberlem a Markem Židlickým a fantastickým hokejem v barvách Rytířů bavil celou extraligu. Řada fanoušků Kladna už tehdy doufala, že tyto borce ještě někdy uvidí na svém zimáku.

Přání se jim vyplnilo o dlouhých šest let později. Po konci v Motrealu zkušený centr neváhal pomoci klubu, který ho vychoval, a nakonec dotáhl Kladno k postupu do extraligy. V další sezoně si sice odskočil do brněnské Komety, už v dalším ročníku ale pomohl Rytířům k dalšímu návratu mezi elitu, kde jako kapitán v následujících dvou letech patřil mezi nejlepší hráče soutěže.

Jágr, Frolík a spol. Kladno po letech složí kompletní lajnu z NHL, je jí 220 let

Vedle klubové kariéry napsal Plekanec výraznou kapitolu i v dresu reprezentace. S výběrem do 20 let slavil historicky poslední české zlato a následně byl i oporou dospělého národního týmu. Za něj nastoupil na jedenácti mistrovstvích světa, dvou olympijských hrách a jednom Světovém poháru. Na pěti velkých turnajích byl dokonce kapitánem výběru a do své sbírky celkem získal dva bronzy a jedno stříbro z mistrovství světa. Titul mu pokaždé těsně utekl.

Poslední zápas své úctyhodné kariéry odehrál Plekanec 8. října na ledě Mladé Boleslavi. Rytířům pomohl svým tradičně spolehlivým výkonem k prvnímu tříbodovému vítězství v sezoně výsledkem 4:3.