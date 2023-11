Hokejové Kladno si přichystalo na neděli slavnostní poděkování pro svého bývalého kapitána Tomáše Plekance, který v říjnu překvapivě ukončil hráčskou kariéru. Před zápasem proti Plzni přivítají Rytíři legendárního útočníka na ledové ploše v rámci rozlučkového ceremoniálu a spolu s fanoušky mu poděkují za léta věrné služby. Připraveny budou i speciální kelímky s Plekancovou podobiznou a limitovaná edice puků.

Tomáš Plekanec v dresu Kladna | Foto: Roman Mareš

„Konec hráčské kariéry Tomáše Plekance sahá za hranice kladenského hokeje,“ říká tiskový mluvčí klubu Jaroslav Keimar. I proto přijedou legendárnímu centrovi poděkovat za úctyhodnou kariéru také zástupci Asociace profesionálních klubů a osobnosti Českého hokeje. Protože kladenský rodák zanechal výraznou stopu i za mořem, můžou se fanoušci těšit i na speciální vzkazy, které dorazily rovnou ze slavné NHL.

Ceremoniál na počest bývalého kladenského kapitána odstartuje na ČEZ stadionu v neděli v 16 hodin, začátek zápasu proti Plzni se tedy o chvilku posune. Všichni fanoušci by ale měli dorazit na svá místa alespoň s drobným předstihem, aby se zbytkem stadionu mohli Plekancovi poděkovat za léta hokejové radosti a také za dva postupy do extraligy.

Zdroj: Rytíři Kladno

Ceremoniálem to ale zdaleka neskončí. Oblíbenému Plekymu věnuje klub celé nedělní odpoledne. O přestávkách bude vědomostní soutěž o jednačtyřicetiletém bývalém hráči i speciální soutěž, která bude vycházet z Plekancových herních předností.

Každý si navíc bude moci domů odnést speciální vratný kelímek s Plekancem nebo puk z limitované edice, která se váže přímo k této události. Půjde také o jednu z posledních možností, kdy si fanoušci budou moci ve fanshopu zakoupit klubové předměty s bývalým kapitánem klubu.

Jako poděkování přichystají kladenští fanoušci také zvláštní choreografii věnovanou klubovému srdcaři, který se výrazným způsobem zapsal jak v Kladně, tak v kanadském Montrealu.

„Poté, co Pleky oznámil konec hráčské kariéry, začali fanoušci volat po jeho okamžitém uvedení do Síně slávy kladenského hokeje. Chtěl bych je ubezpečit, že k tomu dojde, avšak tyto ceremonie mají pravidla, která hodláme dodržet a Tomáše do Síně slávy kladenského hokeje uvedeme nejdříve dva roky po skončení kariéry. Tyto zvyklosti ale nejsou překážkou k tomu, abychom se s kapitánem důstojně rozloučili tak, jak si zaslouží,“ říká k chystané akci Keimar.

Není divu, že se Rytíři se svým kapitánem chtějí rozloučit, jak se sluší a patří. Plekanec naposledy nastoupil za Kladno 8. října proti Mladé Boleslavi a následně chyběl kvůli zdravotním problémům. Jak se ukázalo později, zranění bylo natolik nevyzpytatelné, že nedovolilo Plekancovi riskovat možné přetrvávající problémy.

Majitel více než tisícovky startů v NHL, který bavil celé Česko během výluky v sezoně 2012/13, se proto rozhodl ukončit svoji hráčskou kariéru a rychle kývl na nabídku stát se asistentem trenéra u české hokejové reprezentace. I díky jeho radám skončil národní tým na první akci sezony první bez jediné porážky.

S odchovancem klubu se nyní Rytíři i fanoušci důstojně rozloučí a poděkují mu za léta věrných služeb. Během nich se Plekanec zařadil mezi nejlepší střelce v historie klubu i mezi největší srdcaře a oblíbence kladenských fanoušků.