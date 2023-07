„Táta věděl, že to, že budu sportovcem, je jediná šance, jak se podívat do zahraničí a mít dobrý život. Taky proto jsem tak usilovně trénoval,“ nechal se slyšet Jágr a zavzpomínal na svoji rutinu, kdy každý den dělal tisícovku dřepů.

„Dnes bych umřel, kdybych dělal tisíc dřepů denně,“ rozesmál se, když se ho moderátoři zeptali, jestli u něj tato tréninková metoda přetrvává dodnes.

Slavná osmašedesátka zavzpomínala i na draft do NHL, kde si ho v roce 1990 jako pátého v pořadí vybral Pittsburgh Penguins. „Po draftu nechtěli, abych se vracel domů, protože se báli, že už se nevrátím. Bylo krátce po revoluci a nikdo nevěděl, co se stane. Stýskalo se mi ale, nerozloučil jsem se s kamarády, proto jsem chtěl ještě domů,“ vyprávěl v obsáhlém rozhovoru.

„Když jsem pak přiletěl do Pittsburghu, potkal jsem na tréninku Jaye Caufielda, který byl obrovský. Podíval jsem se na tátu a řekl jsem mu, že tady nechci hrát, jestli tu jsou všichni hráči jako on,“ smál se Jágr, který ve svých počátcích za mořem nosil na hlavě tehdy populární mullet.

„To byl krásný styl!“ oponoval Jágr v podcastu, když moderátoři nazvali tento účes salátem.

Podobně typickým se pro Jágra v prvních letech v NHL stala vedle vlasů rovněž typická oslava gólu. Číslo šedesát osm tehdy pokaždé smeklo rukavici a rukou zasalutovalo směrem ke spoluhráčům nebo divákům. Jak ale tahle oslava vůbec vznikla?

„Tehdy jsem byl velký fanoušek fotbalu. Každou neděli jsem sledoval americký fotbal, byl to pro mě ten nejlepší sport. Terell Davis takhle slavil, takže jsem to začal taky dělat a nosilo mi to štěstí,“ vysvětlil Jágr.

V rozhovoru došla řeč pochopitelně i na další dva hokejové velikány Wayna Gretzkyho a Maria Lemieuxa. „Wayna Gretzkyho nikdo nikdy nepřekoná. On předběhl čas o třicet let. Je to jako byste současné Ferrari dali do tehdejších závodů,“ nechal se slyšet Jágr.

„Mario byl ale také skvělý. Vyhrál jsem sice pětkrát bodování, ale nikdy jsem ho nevyhrál, když Mario hrál. Věděl jsem, že když Mario odehraje přes šedesát zápasů, tak nemám šanci. Byl to génius, vždycky našel způsob, jak se prosadit, nebo jak ovlivnit zápas,“ vysekl Jágr poklonu svému někdejšímu spoluhráči a vzoru.

Vedle let v Pittsburghu vyprávěl Jágr v podcastu i o svých dalších působištích, o odchodu do Ruska i možném trejdu do Edmontonu, který byl v jednu dobu na spadnutí. Nikdy k němu ale nedošlo, a tak se česká legenda vrátila do NHL až v roce 2011.

„Na mistrovství světa 2011 přijela spousta skvělých hráčů z NHL. A já zahrál opravdu dobrý turnaj, ve čtvrtfinále jsme porazili USA 4:0 a já jsem dal hattrick. Říkal jsem si ‚jestli dokážu dát tři góly proti těmhle hráčům, tak můžu pořád hrát NHL.‘“ popsal Jágr své tehdejší myšlenky.

Následně se rozpovídal o častém měnění klubů, ohlédl se za vítězstvím na olympiádě v Naganu a zavzpomínal i na svoji poslední šanci na třetí Stanley Cup. V sezoně 2012/13 došel s Bostonem až do finále. „V Bostonu byl tehdy nejtvrdší tým, v jakém jsem kdy hrál,“ řekl Jágr, kterého v posledních letech v zámoří provázeli i jeho dvojníci „Travelling Jagrs“.

„Přesně tak, jsou to moje děti. Neříkejte to nikomu. Ale je to divné, protože jsou starší než já. Jsou z Calgary, takže když jsem tam hrál, vídal jsem je na každém zápase,“ smál se Jágr v podcastu a rozpovídal se i o své současné roli hráče a majitele Rytířů Kladno.

„Táta vlastnil klub od roku 1993 a už to nechtěl dělat. Stálo to spoustu času. Je to úplně jiné než tady v NHL. Tady máte peníze od vysílatelů, od fanoušků. V Česku jen asi 15 % peněz přichází od fanoušků, zbytek musíte získat od partnerů, města a státu. Já to dělám už deset let, dělám, co můžu, ale není to jednoduché,“ vysvětloval.

„V tomhle městě jsem se narodil a naučil se hrát hokej. Je to pořád ten stejný stadion. Teď jsme vyměnili střechu, ale když jsem se stal majitelem bylo to pořád úplně stejné. Bez toho stadionu bych se nikdy nenaučil hokej a nedostal se do NHL. Táta byl majitelem dvacet let, takže jsem to bral tak, že je to můj osud. Kdybych to nevzal, tak by ve městě žádný hokej nebyl. Nemohli jsme dětem říct „zítra nechoďte na trénink“. Od té doby se snažím to dělat co nejlépe,“ popsal svoji motivaci vést vlastní klub.

Vedle zmíněných věcí hovořil Jágr i o speciální kolekci sběratelských bankovek s Waynem Gretzkym, na jejíž výrobě a prodeji se podílí, o příběhu skrytém za číslem 68 i o tom, proč nikdy nepil alkohol. Řeč přišla i na to, zda slavný útočník lituje něčeho ve své kariéře, nebo zda ho někdy vedl trenér, kterým by opovrhoval.