V pouhých 21 letech posbíral v základní části extraligy 43 kanadských bodů a stal se nejproduktivnějším obráncem soutěže. Dokázal to navíc v Kladně, které skončilo poslední a znovu míří do baráže. Majitel klubu Jaromír Jágr se talentovanému Jiřímu Ticháčkovi za výkony odměnil hodně originálně – nabídl mu tykání a spolu s generálním partnerem klubu Kauflandem ho vzal na zájezd do Ameriky na NHL. „Je hodný, vůbec to nemusel dělat,“ pochvaloval si po návratu do Česka Ticháček.

Jiří Ticháček v dresu Kladna | Foto: Roman Mareš

Jak jste si užil pobyt v Americe, který jste dostal za odměnu za vydařenou základní část?

Bylo to super, super týden. Viděl jsem dva zápasy NHL a mohl jsem nakouknout, jak to tam vypadá. Byl jsem spokojený.

Jaké bylo letět na dovolenou s Jaromírem Jágrem?

To nebyla dovolená, byl to takový zájezd, nebo jak to nazvat. Byl jsem hrozně rád, je hodný, vůbec to nemusel dělat.

Co byl největší zážitek? Vidět zápasy NHL, nebo se potkat s hokejovými hvězdami, jako je Crosby, Karlsson a Lemieux?

Asi oboje. Takové hvězdy nepotkám každý den a zápasy byly taky super.

Která z hvězd byla nejmilejší? Dokážete to říct?

Nedokážu. Všichni byli super a přívětiví. To mě překvapilo.

Jaký jste měl program?

Byl jsem na ledě a pak jsem šel hrát jeden charitativní zápas. Jinak jsem normálně chodil do posilovny, cvičil jsem tam a udržoval se. Ve volnu jsme měli program, kdy jsme koukali na tréninky a tak.

Dodalo vám to další motivaci dostat se do NHL?

Určitě. Viděl jsem, jak se tam pracuje, jaké mají zázemí a jak vypadá všechno okolo. Je to další motivace.

Ančička o Ticháčkovi, synu Tobiasovi i důvodu, proč se z Kladeňáka stal Němec

Budete si kvůli tomu ještě víc přidávat?

Snažím se pořád dělat všechno naplno a ještě něco navíc. Snad to bude stačit a když ne, tak budu muset makat asi ještě víc.

Jaká je vaše situace? Musel byste ještě projít draftem?

Ještě poslední rok můžu být draftovaný. Potom by se vidělo, kdyby to náhodou vyšlo. Popravdě ale moc nevím, jak to tam mají nastavené. Agent mi říkal, že pořád můžu být draftovaný, ale jestli opravdu budu, to netuším.

Povedlo se vyčistit hlavu před baráží?

Jo, bylo to fajn, mohl jsem i změnit prostředí a nebýt jen v Česku. Když se mi naskytla tahle možnost, tak jsem byl hrozně rád. Užil jsem si to, trochu jsem vyčistil hlavu a teď musím zpátky do práce.

Čeká vás dlouhá příprava na baráž. Co k tomu říct?

Bohužel už vím, jaké to bylo v předchozích dvou letech. Moc se to nezmění. Musíme nastavit hlavu, pořádně potrénovat a až se to bude blížit, tak se budeme čím dál víc těšit. Už ať to začne.