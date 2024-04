V pondělí se s Kladnem v baráži zachránil v extralize a ještě ten den dostal talentovaný obránce Jiří Ticháček pozvánku do národního týmu. V něm se popere o účast na domácím šampionátu, který bude v květnu hostit Praha a Ostrava. Jednadvacetiletý bek se tak dočkal velké odměny za individuálně extrémně podařený ročník.

Nadějný kladenský obránce Jiří Ticháček. | Foto: ČTK / David Taneček

„Ještě včera večer, poté, co už bylo jasné, že jsme se s Kladnem udrželi v extralize, mi volali trenéři z reprezentace a ptali se mě, jestli bych byl schopen dorazit na přípravný kemp národního týmu už tento týden do Bratislavy. Neváhal jsem ani vteřinu a hned jsem začal všechno připravovat, abych to stihnul co nejdřív. Je pro mě velká čest, že dostanu možnost zabojovat o místo v sestavě na mistrovství světa v Praze,“ nechal se slyšet mladý obránce.

Do národního týmu ho vystřelilo 43 bodů za 13 gólů a 30 asistencí. Taková je bilance talentovaného kladenského obránce za 52 zápasů základní části extraligy, která z něj učinila nejproduktivnějšího beka soutěže. Málokoho tedy překvapilo, když si jednadvacetiletého odchovance Sokolova všiml i reprezentační trenér Radim Rulík, který už ho dobře znal z národního týmu do dvaceti let.

Už v dospělé reprezentaci stihl Ticháček během sezony odehrát pět zápasů, když debutoval v listopadu na finském turnaji Karjala. Proti domácímu výběru se tehdy zapsal do statistiky jedním kladným bodem ve statistice plus/mínus, v utkání proti Švýcarům pak přidal další zkušenosti.

První kanadský bod pak přišel na švýcarských hrách v souboji s pořádajícím mužstvem. Tehdy kladenský bek asistoval na gól Jakubu Rychlovskému a dopomohl Česku k vítězství 3:2 po prodloužení.

Poté už si nejproduktivnější obránce extraligy plnil povinnosti v klubu. S Rytíři sice skončil až na posledním místě tabulky, ale v baráži zvládl uhájit nejvyšší soutěž proti Vsetínu ve čtyřech zápasech. I když v prolínací soutěži už Ticháček tolik nezářil a bral po dvou asistencích, v reprezentaci na něj přesto nezapomněli.

Ticháček tak po životní kariéře může pomýšlet na účast na domácím mistrovství světa v Praze a Ostravě. K týmu se připojí na kempu na Slovensku a svými výkony si bude moci říct o další šanci. V realizačním týmu reprezentace se kromě již zmiňovaného Rulíka potká i se svým bývalým spoluhráčem Tomášem Plekancem a svým vzorem Markem Židlickým.

Mladý obránce se po průlomovém ročníku už dočkal odměny v podobě zájezdu s Jaromírem Jágrem do Pittsburghu. Tam se potkal s největšími hvězdami Penguins a dokonce si zahrál exhibiční zápas s Mariem Lemieuxem. Teď Ticháčkův snový ročník pokračuje. Bude zakončen účastí na mistrovství světa?