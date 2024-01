První titul v azylu a šampionát v Kladně. Od zastřešení stadionu uběhne 65 let

Hokejové Kladno čeká v tomto roce několik významných milníků. Místní extraligový klub oslaví 100 let od svého založení, uběhne ale také 75 let od otevření kladenského zimního stadionu a 65 let od jeho zastřešení. Zásadní přestavba, která přivedla do středočeského města v roce 1959 mistrovství světa a kvůli níž kladenští hokejisté oslavili svůj historicky první titul mimo svůj tradiční domov, dodala lednímu svatostánku podobu na řadu dalších let.

Podoba stadionu krátce po zastřešení v roce 1959. | Foto: KladenskyZimak.cz