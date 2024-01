Nová střecha i energocentrum. Připomeňte si, jak se změnil kladenský zimák

V letošním roce uběhne už 75 let od otevření kladenského zimního stadionu a 65 let od jeho zásadní rekonstrukce, která přinesla zastřešení ledové plochy a určila podobu hokejového svatostánku na další desítky let. K další zásadní přestavbě došlo až v letech 2021 a 2022, kdy se zimák dočkal nového opláštění a střechy. Před aktuální sezonou pak rekonstrukci završila výstavba nového energocentra, které obstarává chlazení obou ploch. Pojďme si společně připomenout, co všechno se na stadionu proměnilo.

Kladenský zimní stadion prošel rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2021 a 2022. | Foto: Josef Poláček

Interiér stadionu se proměnil už v roce 2014. Kladno tehdy zahájilo první sezonu po sestupu na kluzištích soupeřů, protože na jeho ČEZ stadionu probíhala rekonstrukce. Místa na sezení se tehdy rozšířila na tři ze čtyř stran, kapacita zimáku se snížila na 5200 návštěvníku a zároveň došlo ke zúžení ledové plochy. První zápas po dokončení přestavby absolvovali Rytíři na domácím ledě 12. listopadu, kdy porazili Šumperk 4:1. Na upravený stadion se přišlo podívat 3650 diváků. Hokejový svatostánek, na kterém Kladno pětkrát slavilo mistrovský titul, v této podobě sloužil i v následujících letech, ale postupem času bylo čím dál jasnější, že střecha, která byla v nevyhovujícím stavu, se bude muset dříve či později dočkat zásadní rekonstrukce. Ta odstartovala v roce 2021. Hokejové áčko kvůli ní odehrálo celý extraligový ročník v azylu v Chomutově, kde nakonec v baráži uhájilo příslušnost v nejvyšší soutěži. Mezitím, co Rytíři bojovali 70 kilometrů od svého domova, jejich zimák se zásadně proměnil. První titul v azylu a šampionát v Kladně. Od zastřešení stadionu uběhne 65 let Na ČEZ stadion dosedla úplně nová střecha, zimák se zvýšil o jedno patro, v němž vznikly nové skyboxy, prostory režie i novinářská tribuna. Stadion se ale hlavně dočkal zateplení, modrobílého opláštění a vzduchotechniky. Přímo u stadionu vznikly nové pokladny a také klubový fanshop. Většího komfortu se dočkali i sami hráči A týmu, protože předělávkou prošla i jejich kabina. „Kdo má rád staré stadiony, přijde si na své. Kdo má rád komfort, taky si přijde na své. Je to mix těchto dvou věcí. Lidi, kteří byli zvyklí na kladenský zimák, budou překvapení, až přijdou, protože uvidí něco úplně jiného,“ lákal během rekonstrukce majitel klubu Jaromír Jágr v rozhovoru pro Český rozhlas. Slavné persony na kladenském stadionu: Raketa, Orr i šéf olympijského výboru Rozsáhlá modernizace definitivně skončila loni před startem aktuální sezony, kdy byla dokončena stavba nového energocentra vedle stadionu. Odtamtud se v současnosti řídí chlazení obou ledových ploch kladenského stadionu. V době otevření energocentra už se Rytíři ve svém staronovém domově opět zabydleli. V první sezoně po návratu museli bojovat o udržení extraligy v baráži proti Zlínu a k podobnému osudu mají nakročeno i letos. Ze 39 zápasů totiž uhráli jen 30 bodů a na předposlední Mladou Boleslav ztrácí už sedm bodů. Galerie 22 fotografií › Paradoxně se přitom Rytířům nedaří hlavně doma, kde by v nyní modernějším prostředí měli využívat výhody vlastní tvrze. Jakoby ale kladenským hokejistům užší kluziště nesvědčilo. Z 18 utkání vyhráli před svými fanoušky jen třikrát a celkem na ČEZ stadionu posbírali 13 bodů. Dobrou šanci na vylepšení této hrozivé bilance budou mít v únoru, kdy se doma představí hned sedmkrát. Pokud ovšem nezačnou sbírat vítězství, reálně jim hrozí další účast v baráži.

