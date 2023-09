Šest z posledních sedmi sezon strávil Ladislav Zikmund v hokejovém Kladně, po konci v klubu má před sebou ale novou zahraniční výzvu. Na smlouvě se totiž domluvil s německým klubem Eispiraten Crimmitschau, který nastupuje v druhé nejvyšší soutěži DEL2. V novém klubu vymění osmadvacetiletý rodák ze Sokolova svoji třináctku za číslo 17 na dresu.

Ladislav Zikmund v dresu Kladna | Foto: Foto: Roman Mareš

„Jsem velmi šťastný, že si můžu vyzkoušet německou ligu. Věřím, že svými schopnostmi a zkušenostmi pomůžu týmu. Těším se na fanoušky a doufám, že se uvidíme co nejdříve,“ vzkázal Zikmund na klubovém webu svého nového zaměstnavatele.

Crimmitschau si bývalého útočníka Rytířů vytipovalo jako náhradu za Švéda Lucase Carlssona, který přišel do týmu teprve předminulý týden, ale po jediném odehraném přípravném zápase proti Plzni s klubem z osobních důvodů rozvázal smlouvu.

„Už před podpisem Lucase Carlssona jsme Ladislava vybrali jako možného kandidáta. Nyní jsme byli schopni se trefit takříkajíc na druhý pokus,“ uvedl manažer klubu Ronny Bauer.

Kladno hlásí na poslední chvíli ještě jednu posilu, Lotyše Tralmakse

Zikmund zanechal největší stopu v dospělém hokeji v Kladně, kde strávil šest let. Nejlepší sezony zažil při postupu Rytířů do extraligy, kdy v druhé nejvyšší soutěži posbíral 49 bodů v základní části, a následně v extraligovém ročníku, kdy zapsal 30 bodů. Na základě těchto výkonů si sokolovského rodáka vyhlédla Sparta, za níž odehrál jednu a kus sezony, než se vrátil zpátky do Kladna.

Po návratu se Zikmund v klubu Jaromíra Jágra uvedl 20 body ve 33 zápasech, loni ale za celý ročník nasbíral jen 12 bodů a další dva přidal v baráži. Nadcházející ročník měl původně strávit dál v modrobílých barvách, ale klub s ním předčasně ukončil smlouvu.

Plekanec povede Rytíře do bitev hlavně v modrém. Co říká změně u buly?

Nově tedy oblíbenec kladenských fanoušků vyzkouší zahraniční výzvu v podobě německé DEL2. V ní se loni Crimmitschau umístilo na 11. místě a zahrálo si až část o udržení, kde porazilo Bayreuth 4:2 na zápasy. Pomoci vylepšit loňské umístění teď má jak Zikmund, tak například Švéd Tobias Lindberg, který strávil poslední dvě sezony v extraligových Vítkovicích.

První soutěžní zápas odehrají Ledoví Piráti už tento pátek od 19:30 na ledě Landshutu. Doma se poprvé představí v neděli od 17 hodin proti klubu Bietigheim Steelers.