Ve výstroji Vegas Golden Knights mezi kladenskými Rytíři na tréninku poněkud vyčnívá. Pod zisk historického Stanley Cupu pro město hříchu se ale Matyáš Šapovaliv ještě nepodepsal. Má však za sebou další vynikající sezonu, během níž získal stříbro na mistrovství světa do dvaceti let, a pomalu vyhlíží další ročník v zámořské juniorce. „Viděl bych to na rok v juniorce, pak rok na farmě a pomalu začít nakukovat do NHL,“ popisuje devatenáctiletý talent svůj plán v rozhovoru pro Deník.

Matyáš Šapovaliv na tréninku hokejového Kladna. | Foto: Roman Mareš

S 56 body jste byl nejproduktivnějším hráčem Saginaw Spirit v sezoně a k tomu jste vybojoval stříbro na mistrovství světa do 20 let. Byla to vaše nejúspěšnější sezona?

Sezonu hodnotím jenom pozitivně. Každý rok je tam vidět nějaký progres, pořád se zlepšuju a ještě jsem pořád ve vývoji. Sezona byla povedená, měli jsme dobrou sezonu v juniorce a potom se nám to na mistrovství konečně taky hodně vydařilo.

V první sezoně v OHL jste měl 52 bodů, letos jste ta čísla ještě vylepšil. Sedí vám americký hokej?

Je to tak, už jsem si navykl na užší hřiště. Je tam možná výhoda, že jsem velký, mám dlouhou hokejku a všude dosáhnu. Hlavně ale bylo znát, že už jsem si zvykl. Je to rozdíl oproti hokeji v Česku.

Jaký máte plán na další sezonu? Budete pokračovat v juniorce, nebo už to půjdete zkusit mezi dospělé?

Vypadá to, že budu hrát v juniorce. Budeme pořádat Memorial Cup, takže nás čeká ještě super sezona. Teď mám v plánu nováčkovský turnaj ve Vegas, pak hlavní kemp ve Vegas a uvidím, jak dlouho tam vydržím. Pak zpátky do juniorky na poslední sezonu.

Memorial Cup je v zámoří velká věc. Jak vidíte vaše šance na vítězství?

Myslím, že máme velkou šanci. Uvidíme, jaké ještě proběhnou změny a trejdy v týmu. Zatím ale vypadá tým dobře postavený. Ještě uděláme nějaké výměny a myslím, že máme velkou šanci.

Podobně sledované je v Americe i mistrovství světa do dvaceti let. Jaký ohlas mělo stříbro, které jste s českou reprezentací vybojoval?

Všichni kamarádi z týmu i rodina, u které žiju, to sledovali a přáli nám. Atmosféra v Halifaxu byla neskutečná, hlavně ve finále, když jsme hráli proti domácí Kanadě. To bylo něco neuvěřitelného.

V NHL si vás loni ve druhém kole draftu vybralo Vegas, aktuální vítěz Stanley Cupu. Sledoval jste play-off pozorně?

Sledoval jsem zápasy, docela dost v play-off a hlavně pak finále. To mě opravdu zajímalo, jestli už to dotáhnou. Bylo to úžasné. Bylo vidět, že měli postavený tým vyrovnaně a nedošly jim síly. Dotáhli to až do konce.

Je pro vás výhoda, že klub vyhrál a někteří hráči odešli, nebo je to nevýhoda, protože budou vysoká očekávání a bude těžší se tam prosadit?

Těžko říct. Vidím to spíš jako výhodu. Vyhrál se Stanley Cup, je tam teď pozitivní energie, ale pořád se šlape dál. Já bych řekl, že je to tak ale v každém týmu. Ať je to horší tým, nebo vítěz Stanley Cupu, je těžké se tam dostat. Přece jenom je to NHL a v každém týmu to bude podobné.

O Vegas se mluví jako o městě hříchu. Jak se vám zalíbilo?

Je to přesně tak, jak se o tom mluví, takové bláznivé město. Když jsem přiletěl poprvé, tak jsem nemohl uvěřit tomu, že jsem vystoupil z letadla a první věc, kterou jsem viděl, byl hrací automat. Je to takové bláznivé město, ale příjemné. Je tam pěkné počasí, teď v létě až skoro moc. Přes rok je tam ale příjemně.

Co jste zažil loni na kempu s týmem? Mohl jste si popovídat s některou z hvězd?

S hlavním týmem proběhlo jen pár tréninků, trochu jsme se potkali, ale pak jsem letěl do juniorky. Všichni hráči byli příjemní a na nic si nehráli. Vybavím si, že jsem potkal Jacka Eichela, pozdravili jsme se a vyptával se, jak to jde, kde hraju a podobně. Trochu mě poznal a bylo to příjemné vidět, že ho to zajímá.

Jaký je tedy ideální scénář do budoucna? Vyhrát Memorial Cup s juniorkou a příští rok naskočit do NHL?

To je úplně ideální. Viděl bych to ale na rok v juniorce, pak rok na farmě a pomalu začít nakukovat do NHL.

Teď se připravujete na ledě s extraligovým Kladnem. Jaká je příprava?

Je to super, Kladnu moc děkuju, že jsem dostal možnost se připravit s dobrým týmem. Je super, když můžu i přes léto na led a zůstat v tempu.

Dostal jste od klubu v zámoří nějaké domácí úkoly?

Teď hodně řešíme sílu, musím nabrat nějaké svaly a váhu. To byl hlavní úkol na tohle léto. Trávím hodně času v posilovně.

Jak jste trávil léto, co se týče odpočinku?

Proběhla dovolená a hlavně jsem strávil čas s rodinou a kamarády. Bylo to po celém roce příjemné se tady v Česku zase potkat.