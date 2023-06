Výkonný výbor Českého hokeje odsouhlasil a zveřejnil složení realizačních týmů mládežnických reprezentací pro nadcházející sezonu. Silné zastoupení v nich má i kladenský hokej. Hlavním trenérem výběru do osmnácti let bude David Čermák, který naposledy působil v českobudějovickém Motoru, a sedmnáctku povede Pavel Patera. Jedná se o jeho první angažmá po neúspěšném působení ve Spartě.

Kladno - Kometa Brno. Trenér David Čermák | Foto: Antonín Vydra

David Čermák má s trénováním mládeže zkušenosti z Kladna, odkud se postupně vypracoval až k áčku Rytířů. Na jeho lavičce strávil s roční přestávkou pět sezon a před tou uplynulou zamířil na jih Čech do Českých Budějovic. Pod jeho vedením ale Motor skončil v extralize až předposlední, a proto se vedení jihočeského klubu s kladenským rodákem rozešlo.

Nově tedy Čermák povede reprezentační výběr do 18 let. Manažerem mužstva bude bývalý útočník Michal Vondrka, který ještě v této sezoně nastupoval pod Čermákovým vedením v Českých Budějovicích. Asistenty kladenského kouče budou u národního týmu Jaroslav Nedvěd a Richard Žemlička a o gólmany se budou starat Michal Neuvirth a Lukáš Mensator. I ten se s Čermákem koneckonců zná, právě pod ním jako koučem chytal za Rytíře v ročníku 2015/16.

Pavel Patera udílí pokyny hráčům SpartyZdroj: ČTK / Šimánek Vít

Pod kladenskou taktovkou bude v příštím ročníku hrát také reprezentace do 17 let. Tu povede z pozice hlavního kouče Pavel Patera. Někdejší excelentní centr po necelých čtyřech sezonách v Mladé Boleslavi loni kývl na nabídku Sparty, jenže po nepřesvědčivých výkonech i výsledcích se s týmem rozloučil už na začátku listopadu.

Novou výzvou bude pro Pateru mládežnická reprezentace. Jejím manažerem bude Petr Hubáček a funkci asistentů trenéra budou vykonávat David Moravec a František Ptáček. I ten má s kladenským hokejem zkušenosti, za Rytíře odehrál dvě sezony. Otázku brankářů pak budou mít u sedmnáctky na starost Petr Přikryl a Marek Schwarz.

To u dvacítky se bude o gólmany nadále starat kladenský odchovanec Ondřej Pavelec, který má na svém kontě čtyři stovky startů v NHL. Hlavním koučem reprezentace do dvaceti let zůstává Radim Rulík, jemuž budou asistovat Jiří Kalous a Marek Židlický. Někdejší ofenzivní bek, který vzešel z kladenské líhně, ukončil hráčskou kariéru už v roce 2016 a u dvacítky bude působit třetí sezonu.