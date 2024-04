Jak vás baví práce trenéra brankářů po hráčské kariéře? Zezačátku jsem si dal úplně volno, nechtěl jsem do ničeho vběhnout jen tak po hlavě. Měl jsem nějaké cíle, které jsem chtěl zažít… Po třech letech jsem se do toho pomalinku dostával. Pak přišla nabídka ke dvacítce a najednou jsme u áčka. Seběhlo se to všechno rychle. Kdyby mě to nebavilo, tak bych to ale nedělal. Je potřeba tomu obětovat hodně času, ale s tím jsem do toho šel. Myslím, že nastal ten správný čas.

Čemu se věnujete kromě trénování? Co vás baví?

Baví mě golf, ten musel jít trošičku stranou. Hodně stranou. To je ale samozřejmost, když to člověk chce dělat naplno, tak by se tomu měl věnovat. Jinak jsem strávil tři roky hlavně na golfech a po Americe. Užíval jsem si, nemusel jsem nikde být a mohl jsem si dělat, co jsem chtěl. To pro mě bylo důležité, abych byl připravený na to, co přijde.

Zpátky v Česku je i váš dobrý kamarád Jakub Voráček. Spolu si čas na golf najdete, ne?

Jo, ale třeba Voras má už tři děti. Na golf si i tak někdy čas najde. Během sezony je to většinou jen nějaký krátký výlet. Když jsme ale v létě v Čechách, tak si samozřejmě čas najdeme.

V reprezentaci se v trenérském týmu sešla silná kladenská parta – vy, Tomáš Plekanec a Marek Židlický. Je asi příjemnější pracovat s lidmi, které znáte, že?

Samozřejmě. Většinou to bylo tak, že když bylo v nároďáku víc lidí z Kladna, tak byl úspěch. Uvidíme, jestli to bude platit i teď.

Čeká vás domácí mistrovství světa, které je pro hráče velkým lákadlem. Platí to i pro vás jako trenéra?

Samozřejmě, každé mistrovství je zážitek. Já si pamatuju všechny. Na druhou stranu domácí mistrovství si člověk zahraje jednou za život, když má štěstí, tak dvakrát. Je to událost, lidi jsou natěšení na hokej a je to obrovský zážitek. Rozhodně to ale nehrálo roli v tom, jestli k nároďáku jít. Takhle se to sešlo. Vyšlo to super, že to je v Praze, aspoň nemusíme nikam cestovat. Pro trenéry, hráče i všechny kolem to bude obrovský zážitek.

Pro první kemp před mistrovstvím jste vybrali trojici brankářů Dominik Frodl, Lukáš Klimeš, Daniel Král. Proč jste se rozhodli právě pro ně?

Byli volní, pár gólmanů ještě chytá, protože sezona ještě neskončila. Kemp začíná brzy a je potřeba, aby kluci byli na ledě.

V sezoně dostávali největší prostor v brance národního týmu Jakub Málek a Dominik Pavlát. Proč jste se tak rozhodli?

Byl náš záměr odjet Euro Hockey Tour s mladšími gólmany, protože jich v Evropě moc nemáme. Potřebujeme, aby jednou mohli chytat velké zápasy za nároďák, takže je potřeba je do toho zapojit. Byl pro to prostor, od toho by to mělo být.

Splnili očekávání?

Stoprocentně. První turnaj nám vyšel výborně, druhý taky, až ve třetím jsme bohužel prohráli dva zápasy. Pořád je to ale příprava. Bylo důležité, aby tam kluci byli, aby věděli, o čem to je. Každá menší chyba tam je potrestaná.

Na sociálních sítích zaznívala kritika, že dostávali prostor jen Málek s Pavlátem a že měl dostat šanci třeba Dominik Frodl nebo Roman Will. Vnímal jste to?

Branka je jenom jedna, může chytat jenom jeden. Byly tři turnaje, což je devět zápasů, a zachytali si Kuba Málek, Dominik Pavlát, Pepa Kořenář a Šimon Zajíček. To jsou čtyři gólmani, víc gólmanů nejde vyzkoušet. To bychom museli brát tři gólmany na akci a pokaždé někoho jiného. Tolik gólmanů nemáme. Myslím, že sezona Euro Hockey Tour splnila účel. Ukázali se mladí kluci, kteří mají potenciál jednou za nároďák chytat stabilně.

V sezoně jste zvolili režim, kdy do zápasů berete dva gólmany, ale do tréninku k nim berete dalšího brankáře, aby sbíral zkušenosti. Co vás k tomu vedlo?

Snažili jsme se, aby tam byli poprvé, aby viděli trénink a zkusili si to tempo. Zároveň je to šance pro mě, jak ty kluky poznat. Až potom příště pojede na repre, tak už bude malinko vědět, o čem to je.

Jedním z povolaných gólmanů byl i Adam Brízgala z Kladna, které skončilo v extralize poslední. Je to pro brankáře i motivace?

Zaprvé tam jsou s dalšími dvěma gólmany, je tam konkurence a můžou vidět, jak ostatní trénují. Zrovna Kladno bylo dole, takže jsme Brízgyho taky trochu vytrhli z rutiny. Přestávka je dlouhá, stráví tam tři dny, pak jede domů a odpočine si. Dá mu to impuls do pokračování sezony.

Jak sledujete brankářskou situaci v NHL? Někteří čeští brankáři jsou v klubech, které se do play-off nedostanou…

Skoro všichni jsou v klubech, které dál nepůjdou. Snad jen kromě Davida Ritticha, který je v Los Angeles a asi půjde do play-off. Taková je situace. Teď se zranili dva gólmani, kteří půjdou na operaci. Uvidíme, ještě je času dost. Sezona všem skončí kolem 18. dubna, takže pořád zbývá nějakých 14 dnů. Do té doby se může stát hrozně moc věcí. Uvidíme, ještě je brzo, sezona ještě neskončila. Uvidíme, jak to zamíchá kartami.

Zranění vám do toho asi hodila vidle, že?

To je průběh sezony. Dá se čekat, když máte šest gólmanů v NHL, že ne všichni budou k dispozici. Z různých důvodů – ať už zdravotních, nebo osobních, případně může klub postoupit do play-off. Můžete si říkat, co chcete, ale potom vám to rozhodne tohle a něco vám do toho vidle hodí. Pak dostanou šanci jiní gólmani. Mohli bychom mít ten luxus, že bychom měli tři gólmany z NHL, bylo by to dobré. Když ne, tak ne. Poradíme si s tím jinak.

Petr Mrázek v Chicagu podával skvělé výkony. On vás bude zajímat hodně, že?

Zajímají mě všichni gólmani. Je pravda, že Petr má odchytáno nejvíc zápasů ze všech, Chicago je mimo play-off a nehraje dobře. Spoustu času se hraje u nich ve třetině, ale to je pro gólmana dobře. Mráza měl v minulosti zdravotní problémy, ale teď je po dlouhé době v pořádku. To musím zaklepat. Ještě zbývá 14 dnů, potom se rozhodneme, které gólmany vezmeme, a s nimi budeme pracovat.