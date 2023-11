Ve středu krátce po poledni představil trenér hokejové reprezentace Radim Rulík nominaci na turnaj Karjala a jeho volba musela potěšit i kladenské hokejové fanoušky. V obraně se představí teprve dvacetiletý talent Jiří Ticháček, v útoku pak dostane šanci kanonýr Adam Kubík, který před letošní sezonou vyměnil Rytíře za českobudějovický Motor. Na kempu navíc vypomůže národnímu týmu i brankář Adam Brízgala. Svoje zkušenosti bude hráčům předávat i Tomáš Plekanec, který v sobotu ukončil kariéru a stal se novým asistentem trenéra. V realizačním týmu se potká i s dalšími Kladeňáky.

Jiří Ticháček | Foto: Roman Mareš

Psal se rok 2014, hokejové Kladno sestupovalo z extraligy, přesto si jeho obránce Tomáš Kaberle vysloužil pozvánku na do národního týmu, za který si zahrál i na olympijských hrách. O čtyři roky později ho napodobil Slovinec Jurij Repe, který jako hráč Rytířů odcestoval na turnaj pod pěti kruhy a stal se doposud posledním hráčem Kladna v reprezentaci.

To se změní už příští týden, kdy český národní tým vstoupí do turnaje Karjala. V obranných řadách reprezentace nebude chybět dvacetiletý talent Jiří Ticháček, který zažívá famózní sezonu a se 16 body ze 14 zápasů je nejproduktivnějším bekem extraligy.

„Jednoznačně rozhodla perspektiva do budoucna. Může se z toho vyvinout i něco víc v průběhu sezony. Záležet bude na výkonech. Jirku Ticháčka znám, ale ani tak jsem vůbec nečekal, že se bude takhle prezentovat. Zasloužená nominace,“ uvedl k Ticháčkovým výkonům reprezentační kouč Radim Rulík.

Zdroj: Český svaz ledního hokeje

Ten si z Kladna vytipoval také brankáře Adama Brízgalu, který však do zápasů turnaje nezasáhne. Dvojici nominovaných brankářů doplní jen na pražském kempu, kde bude s hráči národního týmu trénovat. I tak to pro něj bude do budoucna skvělá zkušenost.

Stejně jako Ticháček pak zapíše první starty za dospělou reprezentaci také kladenský odchovanec Adam Kubík, který ještě v minulé sezoně oblékal dres Rytířů. Po 36bodové sezoně se vyhlášený kanonýr přesunul do Českých Budějovic a 12 body v 15 zápasech si řekl o místo v reprezentaci.

Tam budou moci kladenští odchovanci dál růst, na čemž se bude podílet i řada dalších bývalých kladenských hokejistů. Vždyť manažerem reprezentace je bývalý gólman Milan Hnilička, o rozvoj brankářů se stará Ondřej Pavelec a asistenta trenéra, který se zaměřuje na obránce, dělá Marek Židlický.

Už tak silnou kladenskou partu teď navíc rozšíří Tomáš Plekanec, který si od hokeje nevzal ani krátkou pauzu. 8. října ještě hrál za Kladno, následně absentoval kvůli zranění a v sobotu nakonec kvůli zdravotním důvodům nečekaně ukončil hráčskou kariéru. Nyní míří na lavičku reprezentace jako Rulíkův asistent.

Se státním znakem i s Plekancem na střídačce. Rulík představil první nominaci

„Budeme chtít využít jeho postřehy. Chceme ho využít na bulích, byl to excelentní bulař. Centrům může hodně pomoci, aby na bulích zvýšili svoji úspěšnost. Byl to hráč, který zvládal přesilovky a oslabení na velice dobré úrovni, ať už to byla NHL nebo nároďák. Jeho postřehy a hra speciálních týmů, do toho ho nejvíc zapojíme,“ prozradil reprezentační kouč, jak si představuje spolupráci s bývalým kapitánem Rytířů.

„Komunikovali jsme spolu od léta a připravovali jsme formu spolupráce. Tím, že v té době byl ještě hráč, tak nebyl spěch. Bylo dost času, aby si to promyslel. Všichni trenéři, co tam jsme, se těšíme na spolupráci s ním,“ doplnil Rulík.