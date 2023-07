Kladenští hokejisté právě absolvují poslední týden letní přípravy a vyhlíží zasloužené volno, které přijde před návratem na led. Brankář Adam Brízgala, který v uplynulém ročníku vystrnadil z brankoviště jedničku Landona Bowa, si tvrdou dřinu na suchu zpříjemnil vlastní svatbou. Za ženu si vzal bývalou hokejovou reprezentantku Kateřinu Bukolskou. „Bylo to hrozně fajn. Víkend jsme si naprosto užili. Vytvořili jsme speciální puky s nápisem Brízgalovi a datem svatby. To byla naše společná hokejová záležitost,“ popisuje pětadvacetiletý gólman v rozhovoru pro Deník.

Adam Brízgala | Foto: Roman Mareš

Právě absolvujete poslední týden letní přípravy. Jak to zvládáte?

Myslím, že všichni už se těšíme na volno, na psychický i fyzický odpočinek. Samozřejmě budeme mít nějaký plán, který budeme během léta plnit, ale ta volnost zajet si, kam chcete, je fajn. Všichni se na to těšíme. Zároveň to nechceme nijak vypustit, snažíme se zůstat soustředění na posledních pár tréninků. Už je to ale za rohem.

Je pro vás jako gólmana letní příprava v něčem jiná? Máte nějaké úlevy?

Víceméně jedu celou letní přípravu s kluky. Před tréninky máme jen nějaká gólmanská cvičení. Hlavně na oči. Trénuju si s Jirasem (Radkem Jirátkem) svoje věci, jinak jsem při hlavní tréninkové jednotce s týmem.

Liší se příprava pod Tomášem Hornou oproti tomu, na co jste byl zvyklý?

Je tady spousta nových věcí, letní je sestavená úplně jinak, než jsme byli zvyklí. Museli jsme se na to trošku adaptovat, protože jsme cvičili jinak, ale myslím, že budeme fyzicky dobře připravení.

Jaký máte vztah k letní přípravě?

Já to upřímně nesnáším. Hlavně běhání. Cvičení na sílu v posilovně mi nevadí, tam jsem na tom dobře. Co se týče běhání a vytrvalosti, to není můj šálek kávy.

Tomáš Horna zmiňoval, že letní příprava bude hodně o běhání…

Právě, běhání bylo opravdu hodně. Každý den jsme dělali nějaké běžecké cvičení. Ať už spojené s posilovnou, nebo že se šlo běhat do lesa. Běhání bylo opravdu hodně.

Pojďme ale zpátky k hokeji. V uplynulé sezoně jste i s baráží odchytal 28 zápasů za Kladno. Berete to jako průlom?

Jo, pro mě určitě. Beru to jako průlomovou sezonu. Z mého pohledu byla super, dostal jsem hodně příležitostí chytat. Hrozně jsem si to užil. Druhá věc je ale ta, že týmově se nám úplně nedařilo, konec nedopadl tak, jak jsme chtěli, hráli jsme baráž. To bylo trošku zklamání. Je to ale za námi a musíme se soustředit na novou sezonu, ve které chceme mnohem lepší výsledek.

Máte nějaký individuální cíl do sezony?

Chtěl bych navázat na minulou sezonu. Doufám, že budu opora týmu a trenéři se na mě budou moct spolehnout ve vypjatých zápasech. Rád bych si potvrdil uplynulou sezonu.

Letní přípravu, o které jsme mluvili, jste si zpříjemnil vlastní svatbou. Jak jste si užil tuhle důležitou životní událost?

Bylo to hrozně fajn. Víkend jsme si naprosto užili, byla to spíš rodinnější oslava a o to příjemnější to bylo. Všichni jsme se tam znali a myslím, že všichni jsme si to užili.

Vaší ženou se stala bývalá hokejová reprezentantka Kateřina Bukolská. Jak vypadá taková hokejová svatba?

Vytvořili jsme speciální puky s nápisem Brízgalovi a datem svatby. To byla naše společná hokejová záležitost. Jinak to asi v ničem jiném speciální nebylo. Tohle byla jediná věc, kde jsme chtěli poukázat na to, že máme společný zájem v hokeji. Ještě na pozvánkách bylo hokejové logo.

Vaše manželka si zahrála i na olympiádě. Nepředkládá vám to, že ona tam byla a vy ne?

Občas mě popichuje, že teď už čeká na mě, kdy tam pojedu. Já si myslím, že na to ještě chvíli času mám. Je to ale zajímavé mít doma někoho, kdo byl na olympiádě. Doufám, že by se mi to taky jednou mohlo povést.

Jak sleduje manželka vaši kariéru?

Sama s hokejem skončila, takže má víc času sledovat mě. Když není přímo na zápase, tak sleduje každý zápas na internetu a hodně tím se mnou žije.

Radí vám?

Ne, to si nedovolí, protože ví, že je to úplně jiná pozice. Ví, že většina lidí nemá ráda, když se kecá do něčeho, čemu nerozumí. Spíš mě jen podporuje, uklidňuje a povzbuzuje.

Co plánujete na léto? Budou líbánky?

Ještě to nemáme úplně vymyšlené. První týden jedeme na Slovensko, kde se sejdeme s mými příbuznými ze Slovenska. Až se vrátíme domů, tak ještě nemáme přesný plán. Jsou tam ještě dva týdny, takže jestli bude nějaké cestování po Česku, nebo někam narychlo zaletíme… Uvidíme, jak to vyplyne.