Hokejové Kladno oznámilo pátou předsezonní posilu. Tou je kanadský útočník Deven Sideroff, který v posledních třech sezonách v Evropě potvrzoval velmi slušnou produktivitu. Naposledy působil ve slovenské extralize, kde v dresu Zvolenu posbíral 35 kanadských bodů ve 42 zápasech. Ještě předtím hrál ve švédské druhé lize, mezinárodní ICEHL i v zámořských AHL a ECHL.

Pátou předsezonní posilou kladenských Rytířů je kanadský útočník Deven Sideroff. | Foto: Rytíři Kladno

„Na Devena jsme měli dobré reference, které nám potvrdil mimo jiné i Jacob Dotchin. Společně se totiž znají z Kanady. Od jeho příchodu si slibujeme zvýšení produktivity,“ uvedl sportovní manažer Rytířů Jiří Burger na konto šestadvacetiletého rodáka ze Summerlandu v Britské Kolumbii.

Sideroff měl přitom zajímavě nakročeno i do té nejlepší hokejové soutěže na světě. V juniorské WHL posbíral během pěti let a 208 zápasů 187 kanadských bodů a v roce 2015 prošel draftem do NHL. Ve třetím kole si ho jako 84. hráče v pořadí zvolili Anaheim Ducks.

Zdroj: Rytíři Kladno

Jenže v dospělém hokeji za mořem Sideroff na vysokou produktivitu nikdy nenavázal. V AHL odehrál během pěti let jen 87 utkání a v nich posbíral 19 bodů. V sezoně 2019/2020 už zaskakoval i v nižší ECHL a možná i proto se rozhodl pro odchod do Evropy, který se ukázal pro kanadské pravé křídlo jako ta správná živá voda.

V prvním ročníku v mezinárodní ICEHL za Innsbruck posbíral Sideroff 38 bodů ve 48 zápasech a v mužstvu se tehdy potkal i s někdejším Rytířem Danielem Ciampinim. Po pouhém roce se ale s Rakouskem rozloučil a zamířil do druhé nejvyšší švédské soutěže, kde vysokou produktivitu napodobil. V dresu Kristianstadsu bral 36 bodů ve 48 zápasech a byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu.

Na poslední sezonu se pak Sideroff přestěhoval do slovenské extraligy a za Zvolen dosáhl znovu na podobná čísla. Tentokrát nastoupil do 42 duelů a připsal si 35 kanadských bodů. Střelný prach mu zvlhl až ve vyřazovací části, kde se během patnácti zápasů zapsal do statistik jen čtyřikrát.

Pro cestovatele po evropských soutěžích bude Kladno už čtvrtou štací během posledních čtyř let. Naváže na produktivitu, kterou předváděl v předchozích působištích na starém kontinentu?

Pomáhat mu v tom budou i čtyři předešlé posily, které Rytíři v uplynulých dnech představili. Obranné řady vyztužili Karel Klikorka a Chris Martenet, do útoku pak přišli Jakub Strnad a Denis Kusý.