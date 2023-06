Dlouhá léta se o výchovu hokejové mládeže v Kladně staraly dva kluby. Od příští sezony už tomu ale bude jinak. PZ se spojilo s Rytíři a nově už bude ve městě fungovat jen jeden mládežnický hokejový oddíl. „Jak kvalita, tak kvantita už nebyla úplně uspokojivá. Bylo rozhodně potřeba něco udělat. Tohle řešení otevírá nové možnosti a doufejme, že povede ke zkvalitnění našeho hokeje,“ vysvětluje manažer kladenské mládeže Martin Vejvoda.

Martin Vejvoda a Jiří Burger. | Foto: Rytíři Kladno

„Ve chvíli, kdy se dostanete k počtu hráčů v kategoriích, tak je to neefektivní. Hlavně u PZ, což neříkám jako výtku, ale jako konstatování. Pokud bychom v obou větvích měli dostatečný počet hráčů a pořád bychom hráli ročníkové soutěže, tak bychom museli hledat jiné varianty. Určitě bychom pak drželi obě větve, aby základna byla co nejširší a pak by se to třeba od dorostu zužovalo. Taková situace už ale bohužel nebyla,“ dodává Vejvoda.

Při rozhodování podle něj bylo důležité, aby všichni dosavadní hráči měli možnost s hokejem pokračovat. „Tuhle nabídku všichni dostali a velká většina kluků ji přijala. Za to jsme rádi. Tím pádem je nás dobrý počet. Tím, že to není ve dvou větvích, jak to bylo, to umožní i lepší práci s ledy a otevře se větší prostor pro tréninky odpoledne,“ popisuje manažer kladenské mládeže.

Zatímco doposud fungovaly v Kladně ve všech kategoriích dva týmy, od příští sezony už bude od školičky až po juniory jediný. Výjimkou je jen pátá třída. „Ve dvou kategoriích přicházely do úvahy dva B týmy pro příští rok. Týkalo by se to devítky, kde k tomu nakonec nedojde, protože o to nebyl zájem. Dojde k tomu ale v páté třídě, kde se přihlásil dostačující počet kluků. Přihlásí se tam tedy další soutěž a budeme mít pětku a pětku B,“ říká Vejvoda a nastiňuje i cíle klubu v oblasti mládeže.

„Krátkodobý cíl je jednoznačný – postup juniorů do extraligy. To je naprosto klíčová a zásadní věc. Nebude to jednoduché, ale nemůžeme mít jiný cíl. Z dlouhodobého hlediska jde o to, abychom vytvořili prostředí, ve kterém si budeme jistí tím, že program, který dětem nabízíme, stojí za to. Musíme o tom přesvědčit hráče i rodiče a budovat si vzájemnou důvěru,“ popisuje s tím, že velmi důležitá je i výchova hráčů pro A tým.

Právě proto potěšil Vejvodu podpis dlouhodobé smlouvy s talentovaným juniorem Josefem Trojnou, který klub v týdnu oznámil. „Mně se tohle strašně líbí. Není to už moje kompetence, ale jsem rád, že u áčka i mládeže je Jirka Burger, který to takhle vnímá a ví, že propojení musí být. Jinak to být podle mě nemůže,“ chválí.

Právě Vejvoda jako manažer mládeže měl na starosti i složení trenérských týmů pro jednotlivé kategorie. Juniory bude mít na starosti Miloslav Hořava mladší s Drahomírem Kadlecem, který k Rytířům přešel právě z PZ. O dorost se pak bude starat Radek Hlavatý s Jiřím Kopeckým.

Zajímavá jména jsou ale k vidění i v žákovských kategoriích. S trénováním například začíná vyhlášený kanonýr Vítězslav Bílek, který se bude spolu s Jaroslavem Kallou starat o šestou a sedmou třídu. Z PZ se k Rytířům přesunuli z trenérů ještě Jaroslav Rittig, který povede ty nejmenší hokejisty, a kouč gólmanů Marcel Kučera.

„Je to štáb, který jsme rozšířili. Několik trenérů tu skončilo, těm bych chtěl upřímně poděkovat za odvedenou práci v klubu. Chtěli jsme ale jít jinou cestou a postavit si vlastní trenérský štáb,“ popisuje Vejvoda.

Ten má velké plány co zlepšit i do budoucna. „Budeme se snažit zkvalitňovat prostory, abychom devítku, dorost a juniory umístili do jednoho prostoru, stejně tak týmy od páté do osmé třídy. Aby byli v jednom prostoru a sdíleli to mezi sebou oni. Vymezíme tady prostor na další rozcvičovnu a do budoucna bychom chtěli ještě jednu venkovní rozcvičovnu, která by byla větší a šla by celoročně využívat,“ prozrazuje.

Sám Vejvoda se do Kladna vrátil po dlouhých devíti letech, z nichž část strávil v hokejové Mladé Boleslavi. Návrat to pro něj byl prý příjemný. „Zimák je sice zrekonstruovaný, ale dispozičně je pořád stejný, za což jsem vlastně rád. I za svůj návrat jsem rád, člověk je tady doma. Doufám, že si tady vytvoříme dobrou pracovní atmosféru a všichni budeme táhnout stejným směrem a všechno budeme dělat ve prospěch klubu a toho, aby se kladenská mládež vrátila na úroveň, na kterou jsme byli dlouhodobě zvyklí. Je to na nás, jak se k tomu postavíme. Věřím tomu, že když budeme makat, tak máme šanci,“ uzavírá.