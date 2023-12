Vladimír Kameš (28. 09. 1964)

Do kladenského A týmu naskočil poprvé v roce 1982 a kromě dvou let na vojně v Jihlavě hájil jeho barvy až do roku 1990. S Kladnem zažil dva sestupy a jeden postup mezi elitu, v Dukle pak hned dvakrát slavil mistrovský titul. V modrobílém dresu odehrál dohromady 351 zápasů, ve kterých nastřílel 195 branek. V 90. letech zamířil za zahraniční zkušeností do finského Kärpätu a následně hrál několik let v Německu. Po návratu do Česka si zahrál ještě za Řisuty. Později se věnoval také hokejbalu, v němž se stal mistrem světa. Totéž se mu povedlo i s československou hokejovou reprezentací v roce 1985. Po konci hráčské kariéry trénoval v Kladně mládež a věnoval se také inline hokeji.

Martin Procházka (03. 03. 1972)

Člen legendární Blue Line začal s hokejem v Kralupech, odkud se ale už v dorostu přesunul do Kladna, za jehož A tým nastoupil poprvé už v 17 letech. Na rok si odskočil na vojnu do Jihlavy, aby se následně vrátil zpátky do Kladna, kde působil až do roku 1996. Po dalších zkušenostech se do modrobílého dresu znovu oblékl v roce 2003 a zůstal mu věrný dalších sedm let. S Kladnem za svoji kariéru oslavil jedno třetí místo a celkem za něj odehrál 714 zápasů a vstřelil 313 gólů. Hokej si zahrál ještě ve Švédsku za AIK, v NHL za Toronto a Atlantu, v Rusku a na závěr kariéry také v Německu. Kromě Kladna nastupoval v Česku také za Vsetín, s nímž slavil titul, a Vítkovice. Obrovskou stopu zanechal i v reprezentaci, s níž získal olympijské zlato i čtyři tituly mistra světa. Po konci kariéry se začal věnovat trénování a vedl druholigové Řisuty. Hokeji se věnuje i jako expert v televizi a v radiu.

Slavná kladenská Blue Line byla v sezoně 1994-95 k nezastavení. Snímek je ale z pozdější doby.Zdroj: Bohumil Kučera

Pavel Patera (06. 09. 1971)

Druhý člen Blue Line nakoukl do dospělého hokeje poprvé v roce 1990 a za Kladno pak nastupoval až do roku 1996. Domů do Kladna se opět vrátil v roce 2004, o rok později se stal kapitánem a jako lídr vedl mužstvo až do roku 2014. Za tu dobu odehrál v kladenském dresu 956 zápasů, nastřílel 327 gólů a bral jedno třetí místo. Kromě Kladna působil ve švédském AIK, v NHL v Dallasu a Minnesotě, v Rusku a ve švédském Färjestadu. V Česku oblékal ještě dres Vsetína, s nímž získal titul, a na závěr hráčské kariéry také Olomouce. Kromě českého titulu má ve sbírce i ten švédský a ruský a trofeje sbíral i na mezinárodní úrovni. Čtyřikrát se stal mistrem světa a ve sbírce má i olympijské zlato. Po konci hráčského působení začal trénovat u kladenské mládeže a poté působil i u áčka Rytířů. Následně trénoval z pozice asistenta v Mladé Boleslavi a jako hlavní kouč ve Spartě. V současnosti působí jako trenér u reprezentačního výběru do 17 let.

Otakar Vejvoda ml. (18. 06. 1972)

Poslední člen Blue Line debutoval v A týmu stejně jako Patera v roce 1990, spolu se svými parťáky dovedl tým k jednomu třetímu místu a následně opustil svůj mateřský klub v roce 1996, kdy zamířil do Švédska. Za Kladno odehrál celkem 341 zápasů a nasázel 118 branek. Na severu Evropy pak zapsal jednu kompletní sezonu za AIK, v dalším ročníku odehrál jen čtyři zápasy a ze zdravotních důvodů musel ukončit hráčskou kariéru. Ve své sbírce měl v tu dobu jedno zlato z mistrovství světa. Svoje rozhodnutí o konci kariéry změnil až v ročníku 2009/10, kdy nastoupil za Lidingö Vikings ke 13 zápasům. V té době už se však věnoval hlavně trénování. Z této pozice vedl Beroun a později několik let mládežnické týmy Lidingö. Do Česka se vrátil až v roce 2022, kdy se jako trenér ujal kladenských Rytířů. U nich aktuálně působí druhou sezonu jako hlavní trenér.