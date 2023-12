Jindřich Karas (23. 4. 1939)

Druhý ze slavné lajny nastoupil za kladenské áčko poprvé o rok později než jeho parťák, ale stejně jako Lidický promeškal první titul klubu kvůli vojně v Dukle Jihlava. Po návratu ale nastupoval za Kladno až do roku 1969 a za tu dobu stihl zapsat 514 zápasů a 259 branek. Později působil v německém Krefeldu a po návratu domů hrál za Kralupy, kde plnil i roli hrajícího trenéra. V devadesátých letech vedl z pozice kouče mládežnické týmy Kladna. Kromě hokeje zanechal zajímavou stopu i ve fotbale – hned dvakrát byl dorosteneckým mistrem republiky.

Jiří Kulíček (17. 05. 1934 – 21. 01. 2023)

První kladenský gólman, který se dostal do síně slávy, začínal v klubu SK Veleslavín Praha a později působil v pražské Slavii a v ÚDA Praha. Do Kladna se přesunul v roce 1956. O tři roky později vychytal klubu historicky první titul a oporou mužstva byl i v dalších letech. Až v roce 1964 zamířil do Plzně a v roce 1969 ukončil hráčskou kariéru jako gólman Slavoje Davle. Za reprezentaci nastoupil na třech mistrovstvích světa a odvezl si z nich dvě bronzové medaile. Později se věnoval trénování a vedl Kralupy, Plzeň, Slaný a chorvatský Medveščak Záhřeb. U reprezentačního výběru do 18 let působil také jako trenér brankářů.

Kladenský brankář Jiří Kulíček.Zdroj: archiv

Josef Vimmer (22. 05. 1939)

Poslední ze slavné útočné formace byl zařazen do kladenského áčka poprvé v roce 1957 spolu s Jaroslavem Jiříkem a Jindřichem Karasem. Stejně jako jeho parťáci přišel o první titul klubu kvůli působení v Dukle Jihlava, ale hned po vojně se do Kladna vrátil a jeho barvy hájil až do roku 1973, kdy odešel na sezonu do Mladé Boleslavi, a posléze ukončil kariéru. V Kladně zanechal výraznou stopu – odehrál za něj 753 zápasů a vstřelil 659 gólů. Dodnes je tak jedním z nejúspěšnějších kladenských střelců všech dob. Po hráčské kariéře se věnoval trénování a na starosti měl kladenské dorostence i mistrovský A tým ze sezony 1979/80. Dále trénoval Beroun, německý Bad Tölz nebo reprezentační dvacítku. Stejně jako Karas v mládí zářil i ve fotbale a je dvojnásobným dorosteneckým mistrem republiky.